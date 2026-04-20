Aragua celebra el Mes de la Danza con despliegues en todo el estado

Bailarines y directores de la agrupación Danzas Aragua coinciden en el poder del baile como refugio y disciplina, mientras se preparan para la gran gala este 29 de abril

CIUDAD MCY.- Durante el mes de abril la danza es protagonista, ya que durante el cuarto mes de cada año las academias dancísticas del país demuestran su pasión y entrega a esta disciplina.

En el marco del Mes de la Danza, la academia de baile Danzas Aragua ha realizado diversas presentaciones, siendo las más destacadas las celebradas el pasado 11 y 12 de abril con la Gala de Solos y Duetos en danza, lo cual fue descrito como extraordinario por el presidente del movimiento dancístico del estado Aragua, William Palencia.

Palencia comentó que la academia estuvo presente en el Teatro de la Ópera de Maracay en la celebración dancística junto con sus variantes, resaltando que participaron en todos los géneros de la danza durante dicha jornada, además de la visita de la bailarina Yolanda Moreno, por el aniversario 76 de Danza Venezuela.

La referida academia aragüeña se prepara para su ruta dancística de Maracay, una actividad que consiste en un recorrido por la ciudad y que iniciará el próximo sábado 25 de abril presentándose en el Museo Aeronáutico, para posteriormente dirigirse en la Casa de la Cultura de Maracay, Maestranza Cesar Girón, Boulevard Madre María de San José, entre muchos más.

Por su parte, Mercedes Ríos, actual directora de Danzas Aragua, que es Patrimonio Artístico Cultural del estado, recordó el legado del maestro Pablo Prazuela. «Asumí las riendas tras el fallecimiento del maestro. Es un compromiso mantener vivo el sueño que él trajo a Maracay en 1969», expresó Ríos.

Con 57 años de vida artística, la agrupación ha demostrado que la danza es un proyecto de vida. Ríos quien también es abogada y madre, resalta que la disciplina es fundamental para la sociedad

«Si los padres entendieran aprender un oficio artístico salva a los niños de la calle habría menos delincuencia, la danza transforma» compartió la directora de la academia aragüeña.

Por su parte, para los bailarines el Mes de la Danza es un período muy especial, no solamente para la disciplina, sino que también tiene un gran significado para los bailarines, ya que son experiencias únicas debido a los retos, desafíos, pero de igual manera es mucha práctica como sacrificio que al estar en el escenario se experimenta lo especial que se siente ser bailarín.

Yiribeth Fernández, bailarina aragüeña, compartió su experiencia con la danza «Empecé a los 10 años, pero a los 15 me aferré a la danza porque me salvó de una situación muy difícil. Es un desahogo, un lugar donde unes alma con corazón» confesó Fernández, quien pidió a las nuevas generaciones a bailar con disciplina y pasión para atesorar recuerdos que duren toda la vida.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: SECRETARÍA DE CULTURA