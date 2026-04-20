Revenga celebró la Coronación Diocesana de Nuestra Señora del Buen Consejo 

CIUDAD MCY.- El municipio José Rafael Revenga celebró este domingo 19 de abril la solemne Coronación Diocesana de su patrona, Nuestra Señora del Buen Consejo.

El acto, enmarcado en la celebración de los 250 años de la fundación de El Consejo, consolida la identidad espiritual y cultural de la localidad.

La ceremonia, oficiada por el Obispo de la Diócesis de Maracay, Monseñor Enrique Parravano, acompañado del presbítero Pedro Hurtado, contó con la presencia del alcalde Daniel Perdomo, Henrique Vollmer de la Hacienda Santa Teresa, el cuerpo de concejales y una multitudinaria feligresía que colmó los espacios para rendir tributo a su protectora.

Tras la coronación realizada por el Obispo durante la celebración eucarística, el evento trascendió el ámbito religioso con la lectura de un decreto municipal de alto impacto institucional.

A través de este documento, la Virgen Nuestra Señora del Buen Consejo fue declarada oficialmente como el cuarto símbolo institucional del municipio José Rafael Revenga, otorgándole un lugar de honor junto al escudo, la bandera y el himno local. Asimismo, el decreto establece el 25 de abril como el día de celebración oficial y permanente de la patrona, consolidando así la herencia cultural de la región.

El alcalde Daniel Perdomo manifestó su satisfacción por la Coronación Diocesana de la Virgen destacando que es un regalo espiritual para el pueblo. Por su parte, el presbítero Pedro Hurtado, párroco de la localidad, celebró la nueva distinción de la Virgen como símbolo municipal, enfatizando que la unión de la comunidad bajo el manto de la fe multiplica las bendiciones para el territorio.

La imagen de la Virgen lució para la ocasión un ajuar de gala diseñado y confeccionado por el joven Hely Daniel Romero. El traje, de un profundo color azul, fue creado como un homenaje a las raíces locales: incluye bordados en cristales, perlas y lentejuelas que representan los emblemáticos Chaguaramos y los Arcos de Tiquire, símbolos de la identidad aragüeña Además, el cinturón de la pieza se inspiró en las corrientes del Río Tuy, simbolizando la vida que fluye y une a los habitantes de Revenga.

Con este acto de devoción y reconocimiento oficial, El Consejo reafirma su sentido de pertenencia y su esperanza en un futuro de unidad.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: CORTESÍA