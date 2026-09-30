Aragua celebra la Semana del Corazón con jornadas preventivas en sus 43 ASIC

CIUDAD MCY.-De manera simultánea en todo el territorio regional, el Sistema Público Nacional de Salud dio inicio a un despliegue masivo en las 43 Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) del estado Aragua para conmemorar la Semana del Corazón.

A través de las redes de atención primaria, el personal médico y de enfermería activó operativos especiales de control de tensión arterial, despistaje de diabetes, consultas de medicina general y sesiones educativas, tanto en los propios centros asistenciales como directamente en los sectores vecinales.

Adicionalmente, las comunidades organizadas junto al personal de salud diseñaron carteleras informativas y creativas orientadas a masificar las herramientas de cuidado para prevenir patologías cardiometabólicas.

Bajo el slogan oficial promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) para esta campaña global, «No pierdas ni un latido», los abordajes forman parte de la cuarta estrategia del Plan de las 7T dictaminado por la presidenta Delcy Rodríguez junto al ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Cabe mencionar que a nivel regional, estas acciones se articulan bajo la supervisión directa de la gobernadora Joana Sánchez mediante las políticas de salud preventivas contempladas en el Plan de la Aragüeñidad.

Por su parte, Velly Martínez, coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro en la entidad, enalteció la labor del talento humano institucional.

“Contamos con un equipo de profesionales profundamente comprometidos con la promoción de hábitos de vida saludables; hombres y mujeres que se movilizan para transformar realidades y educar a nuestro pueblo”, enfatizó la funcionaria.

Asimismo, las autoridades sanitarias complementaron el balance recordando que esta programación especial de despistaje tendrá su gran cierre este viernes con una caminata masiva y completamente gratuita en Maracay, la cual partirá a las 6:30 de la mañana desde el parque Las Ballenas y culminará en el parque Carlos Raúl Villanueva con actividades recreativas y bailoterapias.

Yosmary Lombano, autoridad única de salud en el estado Aragua, cerró el balance extendiendo un llamado a la participación activa de toda la población en las actividades de cierre.

“Fortalecer el cuidado de nuestro motor vital es parte fundamental de esta Venezuela humana que estamos consolidando. Por ello, invitamos de manera formal a todas las familias, jóvenes y adultos mayores de nuestras comunidades a que nos acompañen este viernes en la gran caminata institucional; un espacio para recrearse, hacer ejercicio y celebrar juntos la salud cardiovascular con conciencia preventiva”, puntualizó la autoridad.

PRENSA CORPOSALUD

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