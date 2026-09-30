Cardiológico de Aragua inició actividades por la Semana del Corazón

La institución organizó jornadas asistenciales, charlas educativas y una caminata recreativa para promover la salud cardiovascular
CIUDAD MCY .- En el marco del Día Mundial del Corazón, el Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua dio inicio a una programación especial orientada a la prevención de enfermedades cardiovasculares y la promoción de estilos de vida saludables.
El director general de la institución, Joaquín Crespo Hernández, informó que el cronograma conmemorativo bajo el lema «Semana del Corazón y la Vida» contempla abordajes médicos directos, talleres formativos y actividades deportivas dirigidas a la colectividad aragüeña.
Las actividades iniciaron con jornadas de despitaje de hipertensión, control de glicemia, entre otras pesquisas, a cargo del personal asistencial del recinto. Entretanto, el equipos del Servicio de Enfermería y los médicos especialistas cardiovasculares imparten charlas para concientizar a los usuarios sobre los factores de riesgo y los hábitos para proteger el sistema circulatorio.
Durante el desarrollo de los talleres formativos, la directiva del centro abordó el impacto de los cambios climáticos en la estabilidad médica de los ciudadanos.
Crespo precisó que, «las fuertes olas de calor generan una situación de estrés emocional (…), sin embargo, con todas las charlas que le hemos dado, terapias educativas a nuestros pacientes, ellos han mejorado este sentir emocional que tiene este tipo de pacientes».
El especialista enfatizó que, aunque las altas temperaturas inciden en el aumento de la presión arterial, las recomendaciones médicas impartidas han permitido un control efectivo y una evolución favorable en las personas evaluadas.
Para el cierre del ciclo conmemorativo, la institución cardiológica programa una caminata recreativa para el viernes 2 de octubre La concentración deportiva iniciará a las 7:00 de la mañana en el Parque Ejército Las Ballenas, desde donde partirá el recorrido con destino al Parque Raúl Villanueva.
En el punto de llegada se habilitará una tarima principal para la entrega de reconocimientos al personal médico, administrativo y obrero destacado del centro asistencial.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
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