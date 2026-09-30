Cardiológico de Aragua inició actividades por la Semana del Corazón

‎La institución organizó jornadas asistenciales, charlas educativas y una caminata recreativa para promover la salud cardiovascular

‎CIUDAD MCY .- En el marco del Día Mundial del Corazón, el Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua dio inicio a una programación especial orientada a la prevención de enfermedades cardiovasculares y la promoción de estilos de vida saludables.

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‎El director general de la institución, Joaquín Crespo Hernández, informó que el cronograma conmemorativo bajo el lema «Semana del Corazón y la Vida» contempla abordajes médicos directos, talleres formativos y actividades deportivas dirigidas a la colectividad aragüeña.

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‎Las actividades iniciaron con jornadas de despitaje de hipertensión, control de glicemia, entre otras pesquisas, a cargo del personal asistencial del recinto. Entretanto, el equipos del Servicio de Enfermería y los médicos especialistas cardiovasculares imparten charlas para concientizar a los usuarios sobre los factores de riesgo y los hábitos para proteger el sistema circulatorio.

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‎Durante el desarrollo de los talleres formativos, la directiva del centro abordó el impacto de los cambios climáticos en la estabilidad médica de los ciudadanos.

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‎Crespo precisó que, «las fuertes olas de calor generan una situación de estrés emocional (…), sin embargo, con todas las charlas que le hemos dado, terapias educativas a nuestros pacientes, ellos han mejorado este sentir emocional que tiene este tipo de pacientes».

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‎El especialista enfatizó que, aunque las altas temperaturas inciden en el aumento de la presión arterial, las recomendaciones médicas impartidas han permitido un control efectivo y una evolución favorable en las personas evaluadas.

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‎Para el cierre del ciclo conmemorativo, la institución cardiológica programa una caminata recreativa para el viernes 2 de octubre La concentración deportiva iniciará a las 7:00 de la mañana en el Parque Ejército Las Ballenas, desde donde partirá el recorrido con destino al Parque Raúl Villanueva.

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‎En el punto de llegada se habilitará una tarima principal para la entrega de reconocimientos al personal médico, administrativo y obrero destacado del centro asistencial.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CIUDAD MCY

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