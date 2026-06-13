Aragua celebrará Día Nacional de la Actividad Física

La iniciativa busca promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración del Día Nacional de la Actividad Física, este domingo 14 de junio se llevará a cabo la Gran Toma de Actividad Física y Deportes en la comunidad de Villa de Caracol, del estado Aragua, a partir de las 8:30 de la mañana.

La jornada se realizará para niños, jóvenes, adultos y abuelos en una amplia programación orientada a promover estilos de vida saludables mediante la práctica de actividades físicas y recreativas.

Entre las actividades previstas destacan caminatas y carreras, clases colectivas, ciclovías, entrenamientos funcionales, senderismo, actividades lúdicas, así como charlas y talleres relacionados con la actividad física y la salud.

Además, los asistentes podrán acceder a un stand de salud donde se ofrecerán evaluaciones físicas y nutricionales.

BIENESTAR INTEGRAL

El director general de Actividad Física y Deporte, Teylor Mijares, resaltó el esfuerzo realizado para brindar a los venezolanos una jornada dedicada al bienestar y la salud integral.

“Nuestro objetivo sigue firme y es promover la actividad física para todas las edades, para mejorar su calidad de vida y fomentar hábitos sanos y saludables”, destacó Mijares.

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas para fortalecer la cultura del movimiento, la recreación y el deporte en las comunidades, incentivando la participación ciudadana y la construcción de una sociedad más activa y saludable.

Las autoridades extienden la invitación a toda la población aragüeña para sumarse a esta gran celebración y disfrutar de una jornada llena de energía, deporte y bienestar.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA