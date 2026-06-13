Aragua conquista el podio en el inicio de la Vuelta Internacional La Fría 2026

La ciclista Elianny Ayala firmó un destacado tercer lugar en la categoría Prejuvenil Femenino, dejando en alto los colores del estado en el arranque de la cita tachirense.

CIUDAD MCY .- El Team Lotería de Aragua inició con paso firme su participación en la Vuelta Internacional La Fría 2026. La pedalista Elianny Ayala conquisto una histórica tercera posición en la jornada de apertura, resultado que ratifica el excelente nivel competitivo del ciclismo aragüeño.

La fracción inicial se disputó bajo la modalidad de Contra Reloj Individual, con un exigente recorrido de 5,4 kilómetros sobre la carretera Panamericana. La prueba, que arrancó a las 9:30 de la mañana para las categorías juveniles, tuvo su punto de partida en el sector Termoeléctrica La Fría y finalizó frente a las instalaciones de la empresa Alimentos Proteicos JR Mora C.A.

Es propicio señalar que esta prestigiosa Vuelta Internacional está estructurada en un total de 3 exigentes etapas, dándose inicio formal a la primera de ellas con este tramo cronometrado. En este trayecto, los ciclistas se enfrentaron a un terreno en continuo ascenso, superando puntos clave como el Motel Tres Corazones y el fuerte paso por el Hotel Ladera a los 3,2 kilómetros, donde se ubicó un riguroso Premio de Montaña a 370 metros de altitud.

Este logro es posible gracias al apoyo continúo brindado por el gobierno bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, en conjunto con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA). Con este desempeño, la selección aragüeña demuestra el talento y se perfila para seguir batallando en los días restantes de competencia.

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