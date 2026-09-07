Aragua celebró la I edición del Dulce Fest con más de 120 emprendedores

El salón Gran Royal fue el espacio donde se realizaron jornadas dedicadas a la formación, exposición y fortalecimiento de la dulcería local

CIUDAD MCY.-El Salón Gran Royal abrió sus puertas este sábado 5 y 6 de septiembre para dar inició a la primera edición del Dulce Fest un evento ideado como una vitrina de proyección comercial y punto de encuentro para el sector de la repostería y la dulcería en el estado Aragua.

La actividad, diseñada para impulsar y visibilizar el talento local, logró reunir a más de 120 resposteros y expositores locales.

La jornada inaugural contó con el respaldo de autoridades y representantes de la región, incluyendo a la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; y el coordinador del plan Emprender Juntos en el estado Aragua, Luis Romero.

En el evento se ofreció un programa académico y formativo de la jornada abarca la realización de 14 masterclass dictadas por especialistas, sumando el respaldo de marcas patrocinantes dedicada a las capacitaciones y entrega de premios a los participantes.

“El Dulce Fest no es solamente un festival; es una vitrina que conecta a estas emprendedoras con todo el público aragüeño. Esperamos que la exposición permita duplicar o triplicar la cantidad de clientes que estas marcas manejan en sus emprendimientos” afirmó Romero.

Por otro lado, los exponentes presentes destacaron la importancia del evento para impulsar sus marcas gastronómicas en la jurisdicción.

Entre los participaciones locales destacaron marcas locales como Lluvia Dulce, especializada en repostería y panadería; Roomie Galletas, propuesta de galletas artesanales.

Los organizadores e integrantes del evento

invitaron a toda la comunidad Aragüeña a sumarse a esta jornada, resaltando la constancia de las marcas

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | PRENSA GBA