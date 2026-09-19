Aragua conmemoró el Día Mundial de las Playas con jornadas de saneamiento y concienciación

La educación de la sociedad permite que en cada evento de este tipo la cantidad de desechos recolectada, tanto en tierra como el mar, sea menor al año anterior

CIUDAD MCY.-Los habitantes y turistas que visitaron y disfrutaron del litoral aragüeño sumaron esfuerzos durante una jornada de limpieza, una actividad organizada por la sociedad civil y autoridades gubernamentales para celebrar el Día Mundial de las Playas.

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‎El abordaje se extendió por los municipios Ocumare de la Costa de Oro, Girardot, Santiago Mariño y Tovar.

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‎Como ya es costumbre para la fecha, el voluntariado se hizo notar. Más de 2 mil personas del sector ambientalista, turismo, seguridad, Alcaldías, y comunidad general protagonizaron está importante acción que protege el ecosistema.

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‎El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Wilmer Velásquez, fue uno de los acompañantes del evento en Cata, y exaltó tanto la organización como participación al nivel regional.

«Sumamos un esfuerzo a la concientización de todas las personas que vinieron, a la protección de las tortugas que hay en la zona; que nuestros usuarios del parque nacional henri Pittier se unan a la conservación del territorio».

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‎Es valioso detallar que, para una mejor integración de la colectividad se instalaron puntos de sensibilización dedicados a diversidad biológica, arborización, información sobre el fenómeno » El Niño» turismo y resguardo animal.

Estas estrategias permiten disminuir en cada temporada la cantidad de desechos recolectados.

‎En ese contexto, la directora regional del Ministerio de Ecosocialismo, Yuliana Ramos, subrayó que las políticas gubernamentales en materia de cuidado ambiental, impulsadas en los tres niveles de gestión, generan efectos positivos.

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‎»Estos espacios son importantes para la educación y hacer un llamado a las personas a ser parte de la iniciativa», declaró la vocera de esta cartera.

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‎Asimismo, Marcelo Sánchez, secretario general de la 6T en la Gobernación del estado Aragua, detalló que otro asunto de importancia es la disposición final de los desechos y como encontrar la manera de volverlos ultiles, esto mediante procesos de selección, clasificación y manejo.

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‎»Con el instituto Aragua Recicla estudiamos la manera de que estos desechos tengan un propósito utilizables para los habitantes», apuntó.

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‎Cabe señalar que, en el pueblo de Cuyagua se realizó la formación del semillero de guardaparques, una capacitación base para la generación de relevo en las labores de defensa y custodia de la naturaleza.

«Estos jóvenes son el futuro de los servidores públicos y quienes mantendrán la Pachamama a salvo», aseveró Sánchez.

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‎OCUMARE AMBIENTALISTA

‎El compromiso de los ocumareños debe trascender una fecha conmemorativa, para fijar la conciencia colectiva y trabajo permanente, aseguró el alcalde Wilmer Leal en su intervención, pues la playa no es únicamente un espacio para el movimiento económico sino más allá, es el hogar.

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‎»El Día de las Playas es todo los días» dijo en su llamado a la reflexión, pues muchos de los materiales orgánicos e inorgánicos que pueden llegar al mar son provenientes de podas controladas, remodelaciones y muchas otras actividades. Si bien las cuadrillas de servicios públicos realizan un despliegue permanente en toda la jurisdicción, es necesaria la colaboración de propios y vistantes para obtener un municipio en óptimas condiciones.

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‎»la meta es tener una de las jurisdicciones más limpias de todo el estado, para que nuestra gente continúe las visitas a las distintas playas que tenemos», exaltó el burgomaestre.

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‎El sector turismo es parte fundamental del desarrollo de estos proyectos, por eso la autoridad única de esta cartera, Delia Torrealba hizo especial énfasis en la educación ecogolista que reciben los prestadores de servicios.

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‎»Ellos son quienes orientan al turista sobre dónde colocar cada uno de los elementos que pueden contaminar nuestros espacios marinos», mencionó.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESIA