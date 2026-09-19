Expoferia Plan Escolar ofreció útiles a precios asequibles en Urdaneta

La iniciativa ofrece alternativas económicas, sociales y educativas a la familia para fortalecer el inicio del año escolar de niños, niñas y adolescentes con todos sus requerimientos

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar el acceso a insumos educativos a precios asequibles para el inicio del año escolar, las familias del municipio Rafael Guillermo Urdaneta pudieron adquirir insumos escolares, durante la Expoferia Plan Escolar 2026-2027, instalada en la ‘’ Casa Taguay’’ en la parroquia Taguay.

Durante la actividad los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir diferentes productos entre los que se encuentran cuadernos, juegos de escuadras, colores, uniformes y otros implementos escolares, ofrecidos a precios accesibles para las familias ante la proximidad del inicio del período académico 2026-2027.

La iniciativa, orientada por el Ejecutivo Nacional, respaldada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y supervisada por el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, permitió que las familias logren hacer la compra de útiles y otros artículos a precios accesibles desde un solo lugar.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA PRENSA ALCAIDA DE URDANETA