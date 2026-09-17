Aragua conquistó 14 podios en el inicio del Campeonato Nacional de Ciclismo

CIUDAD MCY.- La selección de ciclismo del estado Aragua continúa destacando en el Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Aragua 2026, al sumar un total de 14 podios durante los primeros dos días de competencia, con un balance de 9 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

Los resultados obtenidos por los jóvenes pedalistas aragüeños reflejan el desempeño de las categorías infantil y prejuvenil, que se mantienen en competencia en el Velódromo Carlos Anzola de Maracay, escenario de esta importante cita nacional que reúne a delegaciones de diferentes estados del país.

Entre los resultados más destacados se encuentran las actuaciones de los representantes de Lotería de Aragua, quienes conquistaron nueve medallas de oro en diferentes pruebas.

En la categoría prejuvenil femenina, Valery Montero se proclamó campeona en la prueba de Persecución Individual de 6 vueltas, con registro de 02:46,646, además de integrar el equipo que obtuvo el primer lugar en la Persecución por Equipos de 3000 metros, junto a Sofía Ayala, Ariana Hernández y Nikolle Molina, con tiempo de 04:03,715.

Montero también formó parte del equipo femenino que se llevó el oro en Velocidad por Equipos, junto a Stephanie Moyetones y Yorleany Chacón, con registro de 01:15,400.

Por su parte, Stephanie Moyetones sumó otro oro para Aragua al imponerse en la prueba de 2 Vueltas Partida Detenida, con tiempo de 00:50,654.

CATEGORÍA INFANTIL

En la categoría infantil masculina, Matías Castillo obtuvo dos medallas doradas individuales y dos por equipos. El pedalista ganó la Persecución Individual de 3 Vueltas, con registro de 01:13,608, y junto a Aaron Sánchez y José Peña conquistó el oro en Velocidad por Equipos, con tiempo de 01:13,081.

Castillo también integró, junto a Aaron Sánchez, José Peña y Oskar González, el conjunto campeón de la Persecución por Equipos de 2000 metros, que registró 02:30,349.

La cosecha dorada se completó con Aaron Sánchez, ganador de la prueba de Carrera Scratch de 15 Vueltas en la categoría infantil masculina, con registro de 0:09:01.

En la categoría infantil femenina, Ariana Seijas, representante de la Selección de Ciclismo de Aragua, consiguió la medalla de oro en la prueba Scratch de 15 Vueltas, con registro de 0:08:02, y posteriormente sumó una medalla de plata en la Carrera por Puntos de 45 Vueltas / 9 Sprint, con 27 puntos, consolidando una destacada participación.

Asimismo, Antonella Méndez obtuvo la medalla de plata en la prueba Scratch de 15 Vueltas de la categoría infantil femenina, con tiempo de 0:09:17.

CATEGORÍA PRENSA

En la categoría prejuvenil femenina, Valery Montero agregó una medalla de plata en la Carrera Scratch de 15 Vueltas, con registro de 0:08:02.

Las preseas de bronce fueron conquistadas por Samuel Fuenmayor, en la prueba de 2 Vueltas Partida Detenida de la categoría prejuvenil masculina, con tiempo de 00:46,262, y por Yorleany Chacón, en la misma prueba de la categoría prejuvenil femenina, con registro de 00:53,189.

Con este balance de 14 podios, la representación de Aragua continúa su participación en el Campeonato Nacional de Ciclismo Menor, competencia que se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre.

PRENSA IRDA

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