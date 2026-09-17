Laura Oses gana oro en volo de bochas en XIII Juegos Suramericanos

CIUDAD MCY.- La atleta venezolana, Laura Oses, ganó una medalla de oro en su primera incursión en el volo femenino individual de bochas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras vencer 10-7 a la uruguaya Karen Sanguinet.“Jamás imaginé ser campeona suramericana, me sentía como retirada y, de hecho, estaba como entrenadora. Sentía que ya había cumplido con esa etapa y Dios me volvió a dar la oportunidad”, manifestó.

El título conseguido por Oses en las bochas, es el primero logrado por la disciplina en una edición de este evento y mejora su récord de participación, en el cual contaba con un bronce en pareja desde la anterior Buenos Aires 2018.

El lauro obtenido es la medalla número 13 de la delegación venezolana en la justa multideportiva presente en los Juegos Santa Fe 2026, que se suma al bronce conseguido por Rubén Garrido en la jornada previa en el volo de tiro progresivo masculino.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL