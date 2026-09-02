Aragua conquistó cuatro medallas en la II Válida del Circuito Máster de Tenis de Mesa

CIUDAD MCY.- La selección máster de tenis de mesa del estado Aragua firmó una destacada actuación el pasado fin de semana al conquistar tres medallas de oro y una de bronce en la II Válida del Circuito Máster, celebrada en Yaracuy.

La delegación aragüeña exhibió un alto nivel competitivo que le permitió subir al podio en múltiples categorías y consolidar su preparación de cara a los compromisos internacionales de fin de año.

El rendimiento aragüeño estuvo encabezado por los campeones dorados Ángel Bejarano en la categoría 35-39 años, Mario Rojas en 45-49 años y Baxter Muñoz en 65-69 años, quienes impusieron su ritmo en la mesa para colgarse la presea dorada. Por su parte, David Pannacci sumó un metal de bronce en la división 40-44 años para sellar la cosecha de medallas. La representación regional también contó con el notable desempeño de Iván Valero (60-64 años) y Yubrahil Saab (40-44 años), quienes avanzaron con solidez hasta la fase de cuartos de final.

Más allá del medallero, la cita en Yaracuy representó una prueba de fuego estratégica. David Pannacci, quien también preside la Asociación de Tenis de Mesa del estado Aragua, destacó que el torneo sirvió como tope competitivo previo a los Juegos Panamericanos Máster de Tenis de Mesa previsto para noviembre en la ciudad de Caracas.

Al respecto, el atleta Mario Rojas enfatizó que el fogueo con deportistas de otros estados fue clave para evaluar el estado físico de la plantilla y ajustar detalles técnico-tácticos.

Con este impulso, la selección aragüeña mantendrá su plan de entrenamientos enfocado en dejar en alto los colores de la entidad y del país.

MARIO ROJAS | COLABORADOR | CIUDAD MCY

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