Tigres de Aragua contrata al lanzador estadounidense Tyler Jeans

CIUDAD MCY .- El equipo Tigres de Aragua contrató al lanzador estadounidense Tyler Jeans para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Jeans, de 27 años de edad, milita actualmente con los Fargo-Moorhead RedHawks, EE. UU.

“Un brazo de poder, experiencia y carácter competitivo que ahora se suma a la manada bengalí. Su capacidad para atacar la zona y cerrar los partidos lo convierte en una pieza llamada a aportar intensidad desde el bullpen”, destacó el club.

El beisbolista cuenta con dos victorias, 15 salvamentos, 36,2 innings, 62 ponches, 2,70 era y 1,61 whip.

FUENTE: AVN

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