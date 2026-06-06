Aragua continúa fase estadal de XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026

Con cada jornada, Aragua continúa consolidándose como referencia del deporte escolar venezolano, proyectando a sus jóvenes talentos hacia nuevos retos competitivos y demostrando que el trabajo en equipo sigue siendo la clave del éxito.

CIUDAD MCY.- Con una destacada participación de más de 300 estudiantes atletas provenientes de los distintos municipios de la entidad, el estado Aragua, continúa desarrollando con total éxito la fase estadal de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026, evento que reúne al talento deportivo escolar en busca de los cupos para las fases regional y nacional.

Las competencias se desarrollaron simultáneamente en diversos escenarios deportivos de la entidad, entre ellos el Coliseo El Limón, sede del béisbol 5, el Polideportivo Las Delicias, donde se disputó el baloncesto 3×3, el Aragua BT Park, escenario del voleibol de playa, y el Gimnasio Alfredo “Ratón” Márquez, que recibió las acciones del voleibol de cancha.

Durante la jornada se vivieron emocionantes encuentros bajo el formato de eliminación directa, permitiendo definir a los campeones en varias disciplinas deportivas.

En voleibol Masculino, el municipio Revenga se alzó con el primer lugar, seguido por Mario Briceño Iragorry y Santiago Mariño. Mientras tanto, en voleibol femenino, Mario Briceño Iragorry conquistó el campeonato, escoltado por Santiago Mariño y Revenga.

Por su parte, en la disciplina de béisbol 5 mixto, Revenga obtuvo la medalla de oro, Santiago Mariño la de plata y San Casimiro completó el podio con el tercer lugar.

En el baloncesto 3×3 masculino, el municipio Mario Briceño Iragorry se quedó con el campeonato, seguido de Santiago Mariño y José Félix Ribas. En la rama femenina, Girardot se coronó campeón, mientras que Bolívar obtuvo el segundo lugar y Libertador la tercera posición.

Las disciplinas de balonmano y ajedrez fueron las protagonistas de la jornada, demostrando el crecimiento y el alto nivel competitivo que caracteriza al deporte estudiantil aragüeño.

En el Gimnasio Alfredo “Ratón” Márquez, ubicado en el municipio Santiago Mariño, se desarrollaron las competencias de balonmano con la participación de 80 estudiantes deportistas, quienes exhibieron un notable desempeño técnico y una destacada capacidad de trabajo colectivo.

En la rama masculina, el municipio Girardot se consagró campeón al conquistar la medalla de oro, seguido por Mario Briceño Iragorry, que obtuvo la plata, mientras que Santiago Mariño completó el podio con la medalla de bronce.

Por su parte, en la categoría femenina, el municipio José Ángel Lamas alcanzó el primer lugar, seguido por Zamora, que se quedó con la medalla de plata.

Simultáneamente, la U.E.A.M “Libertador”, en el municipio Girardot, fue escenario de las competencias de ajedrez, donde 70 estudiantes pusieron a prueba su capacidad estratégica, concentración y preparación técnica para disputar los cinco cupos masculinos y cinco femeninos que otorgó la disciplina para la próxima fase.

En el ajedrez masculino, el primer lugar correspondió a Santiago Mariño, mientras que las siguientes posiciones fueron ocupadas por representantes de Girardot, consolidando el dominio de ambas jurisdicciones en esta disciplina.

En la rama femenina, la representación del municipio José Félix Ribas conquistó la medalla de oro, seguida por atletas de Girardot, quienes también lograron destacadas posiciones dentro de la clasificación general.

Más allá de los resultados, la jornada estuvo marcada por el entusiasmo, la disciplina y el compromiso de estudiantes deportistas y profesores de educación física, quienes convirtieron cada escenario en una verdadera fiesta deportiva, demostrando el alto nivel competitivo del deporte escolar aragüeño.

Las autoridades organizadoras expresaron su reconocimiento al esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados en el desarrollo de esta importante cita deportiva, destacando el trabajo de la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, la profesora Leira Suárez y el equipo del CDCE Aragua, el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Lcdo. Carlos España, las asociaciones deportivas del estado, los institutos municipales de deporte, así como la Coordinación de educación física y deporte del estado Aragua, encabezada por el profesor Nelson Dávila.

La realización de estas competencias es posible gracias al respaldo del gobierno bolivariano de Aragua, en articulación con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) y los organismos del sector educativo y deportivo, reafirmando su compromiso con la formación integral de la juventud y el fortalecimiento del deporte estudiantil como herramienta de desarrollo social.

PRENSA IRDA

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