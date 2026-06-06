Copa Mundial FIFA 2026 contará con novedoso protocolo ceremonial

CIUDAD MCY.- De cara al Mundial 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció un novedoso cambio en el protocolo de las ceremonias previas a los partidos para ofrecer una experiencia visual inmersiva a los aficionados asistentes al estadio.

La modificación más llamativa es la inclusión del equipo completo en el terreno de juego. Tradicionalmente, solo los 11 titulares salían al campo para entonar los himnos; para esta Copa del Mundo, los 26 futbolistas convocados de cada selección participarán en el protocolo.

Además, la clásica formación en línea recta frente a la tribuna principal desaparecerá; ahora los jugadores de ambos equipos y el cuerpo arbitral se formarán en un gran círculo alrededor del centro del campo para que el público tenga una visión clara del evento desde cualquier asiento del estadio.

Los equipos ingresarán a la cancha cruzando arcos ornamentales ubicados junto a las salidas de los vestuarios, formato que hará su debut durante el partido inaugural del torneo, en el compromiso entre los combinados de México y Sudáfrica.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA