Aragua continúa reforzando cerco epidemiológico en San Casimiro

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de reforzar el cerco epidemiológico en los municipios priorizados, los miembros del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua se desplegaron en San Casimiro, sector Valle Morín, con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Salud Ambiental y el equipo de epidemiología de la entidad aragüeña.

La Autoridad Única de Salud en Aragua, Yosmary Lombano, informó que el equipo integrado por 25 brigadas de vacunadoras, con el acompañamiento del personal médico y de enfermería del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y la comunidad, visitaron más de 420 viviendas, con 260 dosis aplicadas entre pediátricos y adultos.

Detalló que se protegieron más de mil 223 habitantes de la Parroquia Valle Morín, de los sectores El Rocío, Las Casitas, La Cancha, Santa Eduvigis, Residencias Bolivarianas, Guasimito, Bolívar, El Rincón, La Gabilana, El Carralito y Zapatero, con abatización intra y extra domiciliaria y 202 casas inspeccionadas, en donde lograron eliminar más de 65 criaderos, a fin de evitar la proliferación del vector causante de la transmisión de la enfermedad.

Lombano agregó que al abordaje se sumaron funcionarios de la Guardia Nacional, Alcaldía de San Casimiro y el Poder Popular organizado, para garantizar la colocación de la dosis de la Fiebre Amarilla (FA) y completar el esquema de vacunación de la población del Sur de Aragua.

Igualmente, se realizaron con la comunidad, sesiones educativas sobre la fiebre amarilla y la parasitosis, en donde conversaron sobre las definiciones, sintomatología, por qué es una enfermedad aguda, cómo se transmite, la importancia de la eliminación de los criaderos de mosquitos; además se entregaron 988 dosis de desparasitantes.

Lombano reiteró el llamado a la población de los cinco municipios priorizados, Zamora, San Sebastián de los Reyes, Libertador, Camatagua, para que acudan al centro de salud más cercano, a recibir su dosis. «Recuerda que la vacuna es gratuita, segura y salva vidas», añadió.

Este operativo está enmarcado en el Plan Nacional de Inmunización que adelanta la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Guitérrez, bajo las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, como parte de las acciones preventivas para proteger al pueblo venezolano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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