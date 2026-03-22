Jornadas de trabajo consolidan organización política en municipios de Aragua

Los encuentros encabezados por el diputado Jesús Farías y la gobernadora Joana Sánchez permitieron revisar avances organizativos en Santiago Mariño y José Ángel Lamas, así como respaldar proyectos productivos en la comuna agroindustrial «Unidos por la Revolución»

CIUDAD MCY.- Las estructuras políticas municipales de Santiago Mariño y José Ángel Lamas participaron en jornadas de trabajo encabezadas por el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jesús Farías, y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en las que se revisaron las acciones ejecutadas para consolidar la organización de base en ambos territorios.

Durante los encuentros, en los que también estuvieron presentes los alcaldes Carlos Guzmán y Tony García, se evaluó el balance de las estrategias desarrolladas para el fortalecimiento de la militancia, así como el nivel de articulación entre las direcciones políticas locales y las instancias de gobierno regional.

Las reuniones permitieron examinar el desempeño organizativo de las estructuras partidistas en cada municipio, identificar avances y definir nuevas líneas de trabajo orientadas a profundizar la participación popular y la movilización, en correspondencia con las directrices nacionales del PSUV.

*DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO*

Asimismo, como parte de la agenda territorial, el diputado Jesús Farías y la gobernadora Joana Sánchez visitaron la comuna agroindustrial “Unidos por la Revolución”, donde sostuvieron un encuentro con voceros del poder popular para reconocer la participación comunitaria en la más reciente Consulta Nacional Popular 2026.

Durante la jornada se informó la aprobación de recursos destinados al fortalecimiento de la producción agrícola y al desarrollo económico de esta organización comunal, con el objetivo de respaldar proyectos socioproductivos y ampliar las capacidades productivas del territorio.

Estas acciones se enmarcan en la política de acompañamiento institucional a las comunas y organizaciones de base, orientada a consolidar el modelo de gestión participativa y el impulso de iniciativas económicas surgidas desde las propias comunidades.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA