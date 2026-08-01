Aragua desplegó Plan Vacacional Comunitario «Venezuela-Ríe 2026»

Actividades recreativas y formativas serán impulsadas a través del encuentro que se realizará en las 191 comunas de la entidad y que espera reunir a más de 140 mil personas

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de garantizar el derecho a la recreación, este sábado se dio inicio al Plan Vacacional Comunitario «Venezuela-Ríe 2026» en el estado Aragua.

El acto de apertura estuvo encabezado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en compañía del alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, autoridades regionales y equipos de la juventud regional. El lanzamiento se realizó desde el Parque Los Tacarigua, en el municipio Girardot, marcando el comienzo de cuatro semanas consecutivas de actividades recreativas, culturales, deportivas y preventivas durante todo el mes de agosto.

Yonathan Hernández, secretario de Juventud y Deporte de la Gobernación de Aragua, detalló que el plan contará con un despliegue de más de 450 recreadores y más de mil 200 voluntarios que abordarán los 18 municipios de la entidad. Hernández resaltó que el eje central de este año será resaltar la identidad regional a través del «Reto de la Aragüeñidad», una iniciativa que busca mostrar la cultura, las tradiciones y las personalidades deportivas locales en las 191 comunas del estado.

PUNTOS DE ALTO IMPACTO Y ESCUELAS ABIERTAS

Por su parte, Anthony Bolívar, director del Ministerio del Poder Popular para la Juventud en Aragua, informó que se habilitarán un total de 310 puntos comunitarios, entre ellos, destacan cinco espacios de alto impacto para el disfrute familiar como lo son, las playas de Cata y El Playón (Municipio Ocumare de la Costa de Oro) en Choroní; la Colonia Tovar; Las Cocuizas y Parque Acuático de Maracay. Asimismo, siguiendo lineamientos del Gobierno Nacional, se mantendrán 257 escuelas abiertas en todo el territorio aragüeño para diversificar los espacios de atención.

ATENCIÓN ESPECIAL Y CULTURA PREVENTIVA

Como instrucción prioritaria de la presidenta Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, el plan vacacional priorizará la atención en los 10 campamentos transitorios habilitados en la entidad tras el doblete sísmico. En estos espacios, además de llevar alegría y dinámicas recreativas a niños, jóvenes y adultos mayores, se dictarán talleres de cultura preventiva.

Es importante destacar que, el plan está diseñado para atender a toda la población a partir de los 5 años de edad, sin límite de edad máximo, con una proyección en la que estiman beneficiar a una población de entre 140 mil y 150 mil aragüeños.

Por último Anthony Bolívar, agregó que para conocer el cronograma semanal y las comunidades que serán atendidas de forma progresiva, las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir las redes sociales del Gobierno Bolivariano de Aragua, el movimiento REIR y el Ministerio de la Juventud.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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