Alcaldía de Revenga desplegó jornada integral de mantenimiento en el sector La Gruta

CIUDAD MCY.-La Alcaldía del municipio José Rafael Revenga, a través de la dirección de Mantenimiento Urbano, desplegó una jornada integral de mantenimiento, limpieza y embellecimiento en el sector La Gruta, beneficiando directamente a más de 400 familias de la comunidad.

El despliegue contempló trabajos de desmalezamiento y saneamiento en áreas verdes, así como la limpieza profunda de la quebrada que limita con la zona.

Asimismo, los equipos de trabajo realizaron podas preventivas, mantenimiento al tendido eléctrico y la instalación de nuevas luminarias.

Estas labores se enmarcan en las acciones de la Segunda Transformación (2T), con el objetivo de mantener los sectores en óptimas condiciones, garantizando espacios libres de contaminación y entornos seguros para el disfrute de las familias revengueñas.

Durante el desarrollo de los trabajos, los lugareños acompañaron gran parte de la jornada y manifestaron su satisfacción por el operativo en la zona.

En este sentido, Arelys Piñango, habitante del sector, afirmó: «Estamos muy satisfechos y agradecidos. Este trabajo nos da tranquilidad ante las lluvias y le da un cambio totalmente positivo a nuestro sector».

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno municipal de seguir desplegado en cada rincón de la jurisdicción, garantizando respuestas concretas y una mejor calidad de vida para el pueblo revengueño.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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