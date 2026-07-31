Aragua FC busca volver a la senda del triunfo en su regreso al Ghersi Páez

Luego de una dura derrota los Vikingos harán valer el factor de la localía ante el Bolívar Sport Club en la jornada 16 en la Liga Futve 2

CIUDAD MCY.- El Aragua FC recibe en el Estadio Olímpico “Hermanos Ghersi Páez” a Bolívar Sport Club por la fecha 16 del grupo oriental en la Liga Futve 2. Un partido clave para escalar posiciones en la tabla.

Los Vikingos buscan romper una sequía de 2 partidos sin poder ganar, por lo que el conjunto dirigido por Javier Villafraz tendrá el objetivo de sumar los 3 puntos ante un rival directo por los puestos de playoffs. Mientras tanto, los Colosos del Sur esperan llevarse la victoria y afianzarse en la tabla de posiciones.

El historial de enfrentamientos ha sido parejo entre ambos equipos, no obstante, los Aurirrojos han sabido sacarle puntos a Bolívar en los últimos cruces que han tenido por lo que el factor de la localía volverá a ser protagonista en esta jornada.

Cabe destacar que, ambos equipos llegan a esta jornada luego de una derrota, por lo que será una oportunidad crucial para poder cambiar su rumbo y seguir en la pelea para no perder los objetivos de la temporada.

Para finalizar, el Aragua FC ya oficializó las incorporaciones de Jeffrey Trujillo y Jossimar Chaverra, quienes se estarán incorporando a la disciplina del club y acoplarán al sistema de juego de Villafraz y aportarán toda su calidad al campo.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA