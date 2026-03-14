Aragua FC se prepara dar el siguiente golpe en la Futve 2

El 11 aragüeño busca conseguir su segunda victoria en este arranque del campeonato.

CIUDAD MCY.- El Aragua FC ha tenido un arranque parejo en la Liga Futve 2 en el que han cosechado 1 victoria y una derrota en este inicio del torneo, pero el Aurirojo buscará quedarse con los 3 puntos en su visita al Estadio Brígido Iriarte.

El equipo de la Ciudad Jardín tiene el objetivo de mejorar con cada partido, algo que han venido mostrando durante estas 2 jornadas de la Futve 2, en la que se ha mostrado a un equipo en constante mejora, y en la que la defensa hasido su principal baluarte.

Los dirigidos por Javier Villafraz llegan a este partido tras vencer 2-1 a Bolívar SC, en un partido en el que la ofensiva local mostró una buena versión durante el encuentro.

Aunque sea el inicio del torneo, lo importante es ir consiguiendo victorias en las primeras jornadas con el fin de tomar ritmo y afianzarse entre los primeros puestos. El camino es largo, pero el objetivo de volver a primera división sigue presente en el equipo y en el corazón de los fans y el pueblo de Aragua.

Por su parte, Atlético Ávila FC afrontará esta jornada con el objetivo de buscar su primera victoria tras conseguir una derrota y un empate en este inicio de campeonato. Los dirigidos por Charles López deberán subir la cabeza en esta jornada tras caer ante el Deportivo Miranda.

La falta de gol ha sido un problema serio para el cuadro capitalino ya que, durante este inicio no han podido marcar un gol por lo que se espera que la delantera del Ávila pueda lograr romper esta mala racha.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS:CORTESIA