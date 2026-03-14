Gaiteros mantuvo su invicto al vencer 79-76 a Spartans

CIUDAD MCY.- El primer enfrentamiento en la historia entre Gaiteros del Zulia y Spartans Distrito Capital cumplió con creces las expectativas. El Gimnasio del José “Papá” Carrillo del Parque Miranda fue el escenario de este electrizante choque en el que el quinteto furrero vino de atrás y se quedó con la victoria 79-75.

Jesse Zarzuela, Andre Nation, Luis Duarte, Albert Arias y Peter Olisemeka, iniciaron por Gaiteros; mientras que Richard Bautista, Andre Spight, Juan Suero, Michael Carrera y José Rodríguez, hicieron lo propio por los capitalinos.

La primera mitad del cotejo fue bastante parejo, aunque terminó a favor de los locales 35-32. Con Bautista a la cabeza Spartans mantuvo la delantera en el tercer cuarto logrando sacar la mayor ventaja del partido (48-35). Carter, Zarzuela y Duarte, cargaban a la visita que logró descontar y llegar al último cuarto abajo por seis puntos (59-53).

Spartans mantuvo la delantera en el inicio del último cuarto, pero Gaiteros siempre se mantuvo al acecho, restando 4:09 minutos llegó el empate con un doble de Olisemeka y luego apareció el héroe del partido, Luis “Tapipa” Duarte, el MVP de 2025 convirtió un triple a más de ocho metros de distancia que le dio la delantera a la visita 66-69.

Aunque la casa ripostó y entró al último minuto de acción arriba 74-73, la defensa musical se intensificó y en el ataque sacaron provecho de las faltas convirtiendo 6 de 6 tiros libres que dejaron el definitivo 79-75.

Luis Duarte comandó el triunfo con 11 puntos, 11 rebotes, 7 robos y 4 asistencias. Nazhiah Carter lo escoltó con 18 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes, mientras que Zarzuela y Olisemaka aportaron cada uno 15 y 10 puntos, respectivamente.

Con este resultado, Gaiteros del Zulia queda como líder solitario en la tabla de posiciones con cuatro triunfos sin derrotas, mientras que Spartans cae por primera vez tras cuatro compromisos.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA