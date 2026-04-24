Aragua FC se prepara para enfrentar a Deportivo Miranda

CIUDAD MCY.- El Aragua FC se prepara para su siguiente partido en la Liga Futve 2 recibiendo en el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez a Deportivo Miranda por la jornada 8.

Los Vikingos llegan a este compromiso tras sufrir una dura derrota por la mínima ante Monagas B, partido que terminaron con hombre menos tras una expulsión en la recta final del partido.

De cara a este encuentro, la preparación del equipo ha sido buena manteniendo el enfoque de cara a este cotejo en el que se espera estar a las expectativas para conseguir los 3 puntos e iniciar de buena manera esta segunda vuelta del campeonato y reforzar el factor local por lo que una victoria sería lo ideal para poder afianzarse en la tabla de posiciones.

El DT del Aragua FC, Javier Villafraz, conoce la enorme responsabilidad que tiene, al tiempo que aseguró que el objetivo es llegar a la etapa final de la mejor manera para encarar el hexagonal final.

Para los Aurirrojos la parte fundamental es el juego colectivo, ya que los jugadores han recibido y respondido de la mejor manera a las instrucciones del DT. La consigna para este partido será conseguir un gol y reforzar la delantera Vikinga no obstante Villafraz se mantiene optimista para este encuentro.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA ARAGUA FC