Adnery Santana se incorpora con la misión de fortalecer al equipo para el cierre de temporada

CIUDAD MCY.- La central venezolana Adnery Alejandra Santana Milano, tercera selección del Draft de la Liga Profesional de Voleibol (LPV), ya se encuentra entrenando con el Aragua Voleibol Club y está a disposición del cuerpo técnico encabezado por Nelson Fajardo, de cara a la recta final del campeonato.

Santana, de 18 años de edad y nacida en La Guaira, se desempeña como bloqueadora central y destaca por su estatura de 1.87 metros, así como por su proyección dentro del voleibol nacional. La jugadora llega al conjunto aragüeño tras una experiencia internacional que respalda su crecimiento deportivo.

Formada en Perú, militó durante varias temporadas en el Deportivo Wanka, donde participó en categorías U17, U19 y en el equipo profesional. Más recientemente, jugó en Argentina con el club San Isidro de Córdoba durante la campaña 2025/26, consolidando su desarrollo competitivo en ligas extranjeras.

En el ámbito internacional, Santana forma parte de la selección nacional de Venezuela en categorías menores, logrando el primer lugar en los Juegos Bolivarianos U19 2025, un resultado que reafirma su potencial dentro del voleibol.

La incorporación de la central se produce para la recta final del campeonato, bajo la dirección técnica de Nelson Fajardo, con el objetivo de fortalecer el bloque del equipo y contribuir en la búsqueda de la clasificación a la siguiente etapa del torneo.

Asimismo, se espera que la jugadora pueda realizar su debut este fin de semana, cuando Aragua Voleibol Club reciba a Universitarias de Miranda en el Gimnasio Mauricio Johnson, escenario donde la afición aragüeña podría verla por primera vez en acción.

En sus primeras declaraciones como jugadora del club, Santana expresó, “Estoy muy agradecida con el club por darme la oportunidad. Es mi primera vez en Aragua y estoy muy emocionada por este nuevo reto”.

Además, destacó el valor de su experiencia internacional en su formación, “Haber jugado en varios países te da más experiencia, te ayuda a manejar mejor el juego tanto en momentos difíciles como cuando el equipo está arriba”.

Con esta incorporación, Aragua Voleibol Club continúa apostando por el talento joven y el desarrollo del voleibol nacional, sumando piezas clave para afrontar con determinación el cierre de la temporada.

PRENSA ARAGUA VC

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