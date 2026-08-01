Aragua FC sumó de a tres al vencer al Bolívar S.C. en el Ghersi Páez

CIUDAD MCY.-En un compromiso disputado y de alta exigencia, el Aragua Fútbol Club logró una importante victoria por la mínima diferencia (1-0) ante Bolívar S.C. en el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez, en duelo correspondiente de la Liga Futve 2.

El cuadro local sumó tres puntos claves apoyado en la solidez de su plantilla y el aliento constante de la afición maracayera.

El encuentro inició con un ritmo intenso por parte del elenco aurirrojo, que buscó controlar las acciones y generar peligro en el área rival desde el pitazo inicial.

La fanaticada presente en el «Hermanos Ghersi» respondió desde las tribunas, acompañando el esfuerzo del equipo durante el desarrollo de la primera mitad.

La paridad en el marcador se rompió en la segunda parte. Transcurría el minuto 59 cuando la ofensiva del Aragua FC capitalizó una jugada colectiva que finalizó con un certero remate de Roberto «Chimuelo» Sánchez. El atacante definió al fondo de la red rival para marcar el único tanto del encuentro y decretar el 1-0 definitivo.

En los minutos finales, el conjunto aragüeño mantuvo la concentración táctica para contrarrestar los embates de Bolívar S.C. y sellar la victoria en condición de local.

Con este resultado, la institución reafirma el trabajo conjunto entre plantilla, cuerpo técnico, directiva y afición para continuar la senda de triunfos en el torneo, consolidando la fortaleza del equipo en Maracay.

PRENSA ARAGUA FC

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