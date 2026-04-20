Aragua fortalece sistema de gas doméstico con cobertura en 191 comunas

Más de 3 millones de personas fueron atendidas en el primer trimestre mediante un modelo de distribución que integra organización territorial y soporte logístico

CIUDAD MCY.- La cobertura del servicio de gas doméstico en el estado Aragua se consolidó durante el primer trimestre del año, con atención en 191 comunas y un alcance superior a los 3 millones de personas favorecidas.

Durante este período, el sistema de distribución también registró la atención directa a 604 mil 577 familias en toda la entidad, como resultado de un despliegue sostenido que permitió dar respuesta a la demanda en los 18 municipios.

La distribución mensual evidenció un comportamiento constante, con 211 mil 094 familias atendidas en enero, 192 mil 759 en febrero y 200 mil 724 en marzo.

Este alcance se traduce en la cobertura de mil 707 comunidades, lo que refuerza la presencia territorial del servicio y su capacidad para llegar de forma organizada a los sectores del estado, mediante un esquema que articula planificación logística y distribución directa.

La cifra de 3 millones 022 mil 885 personas favorecidas consolida el impacto del sistema durante el primer trimestre, posicionándolo como un componente clave en la garantía de servicios públicos esenciales.

Es importante mencionar que el funcionamiento del sistema se respaldó en la operatividad de las plantas Maracay I, La Villa 4F y Coropo, infraestructuras estratégicas que sostienen los procesos de llenado y despacho, permitiendo mantener el flujo de distribución a escala regional.

En conjunto, el balance del primer trimestre evidencia un sistema de distribución activo, con capacidad de respuesta sostenida y alcance territorial ampliado, orientado a garantizar el acceso al gas doméstico como un servicio esencial para la población aragüeña.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA