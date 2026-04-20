Gobierno nacional y regional unen esfuerzos para optimizar el transporte público en Aragua

Durante una mesa de trabajo se establecieron nuevos protocolos de supervisión y estrategias para garantizar un servicio de calidad, respondiendo a las necesidades de los usuarios y transportistas de la entidad.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de articular esfuerzos para fortalecer los planes y programas orientados al desarrollo óptimo del sector transporte y la vialidad en la entidad aragüeña, se llevó a cabo un gran encuentro de trabajo que reunió a destacadas autoridades nacionales y regionales.

La a agenda de trabajo, que busca garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad, se realizó siguiendo directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

El encuentro fue liderado por el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías; junto al secretario general de gobierno del estado, Félix Romero; acompañados por el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Aragua) G/D Francisco Sánchez, y el secretario de transporte de la entidad, Gabriel Perdomo.

La jornada sirvió de espacio ideal para generar estrategias y propuestas que aseguren el funcionamiento óptimo del sector transporte, favoreciendo a usuarios y transportistas.

Además se establecieron protocolos de supervisión para el fortalecimiento y control del sistema público de transporte, teniendo como principal objetivo asegurar un buen funcionamiento que responda de manera efectiva a las necesidades de la población aragüeño.

Con estas acciones, el Ejecutivo nacional y regional ratifica su voluntad de mejorar el buen vivir y garantizar servicios públicos óptimos y de calidad tal como lo establece la 2T del Plan de la Patria.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA