‎Aragua Gas distribuyó servicio de GLP a familias de Libertador

La jornada atendió a más de 2 mil 200 familias, distribuidas en 12 sectores de la Comuna Luisa Cáceres de Arismendi
CIUDAD MCY.- La empresa Aragua Gas cumplió con una jornada de llenado de cilindros en el municipio Libertador, acción que tuvo como propósito ofrecer a la población residente de la Comuna “Luisa Cáceres de Arismendi”, respuesta inmediata a sus necesidades
Con esta actividad más de 2 mil 200 familias de 12 sectores resultaron favorecidas mediante la distribución del importante servicio de combustible.
El desarrollo de la actividad dejó claro que el Gobierno Bolivariano, a través de sus instituciones, optimizan los servicios colectivos para garantizar mejores condiciones de vida al pueblo, lo que reafirma el compromiso de erigir «Ciudades Más Humanas».
Ademas, la acción se concretó gracias al trabajo conjunto de las estructuras del Poder Popular organizado y las instancias de la gestión pública regional.
El proceso contó con la participación de las voceras y voceros comunitarios, el acompañamiento activo de la Sala de Autogobierno de la comuna y la coordinación del enlace de gas del municipio Libertador, para agilizar la logística de camiones y llenado.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS : CORTESÍA