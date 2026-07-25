‎Aragua Gas distribuyó servicio de GLP a familias de Libertador

La jornada atendió a más de 2 mil 200 familias, distribuidas en 12 sectores de la Comuna Luisa Cáceres de Arismendi

CIUDAD MCY.- ‎La empresa Aragua Gas cumplió con una jornada de llenado de cilindros en el municipio Libertador, acción que tuvo como propósito ofrecer a la población residente de la Comuna “Luisa Cáceres de Arismendi”, respuesta inmediata a sus necesidades

‎Con esta actividad más de 2 mil 200 familias de 12 sectores resultaron favorecidas mediante la distribución del importante servicio de combustible.

‎El desarrollo de la actividad dejó claro que el Gobierno Bolivariano, a través de sus instituciones, optimizan los servicios colectivos para garantizar mejores condiciones de vida al pueblo, lo que reafirma el compromiso de erigir «Ciudades Más Humanas».

‎Ademas, la acción se concretó gracias al trabajo conjunto de las estructuras del Poder Popular organizado y las instancias de la gestión pública regional.

El proceso contó con la participación de las voceras y voceros comunitarios, el acompañamiento activo de la Sala de Autogobierno de la comuna y la coordinación del enlace de gas del municipio Libertador, para agilizar la logística de camiones y llenado.

‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA