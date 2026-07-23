Jornada de vacunación antirrábica atendió a mascotas en la Comuna Manuelita Sáenz

CIUDAD MCY.- Con la meta de garantizar el bienestar de salud de las mascotas del municipio Francisco Linares Alcántara, se llevó a cabo una exitosa jornada de vacunación antirrábica en la Comuna Manuelita Sáenz.
La actividad se desarrolló gracias a la articulación del plan local de vacunación con el acompañamiento de la Misión Nevado y el Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), instituciones que desplegaron a un equipo multidisciplinario y altamente capacitado para brindar atención integral a las mascotas de la zona.
Esta atención marca el inicio de un plan integral que se desplegará de manera progresiva en las 12 comunas que conforman la jurisdicción, asegurando cobertura total a las familias de la localidad.
Yajira Herrada, directora de la Unidad de Protección Animal del municipio, enfatizó la importancia de este despliegue territorial;
»Esta jornada se llevará a cabo en las 12 comunas del municipio, brindando protección y atención de calidad a nuestros caninos y felinos. Contamos con un equipo multidisciplinario y capacitado para garantizar que cada operativo se realice de forma segura, eficiente y gratuita para el pueblo.»
LA COMUNIDAD AGRADECE EL DESPLIEGUE
La participación vecinal fue clave durante la actividad. Los residentes acudieron con sus perros y gatos desde primeras horas de la mañana, destacando la importancia de estas iniciativas en sus propios sectores.
Francelis Medina, vecina de la comunidad, expresó su satisfacción tras la atención brindada a sus caninos:
»Me siento muy contenta y agradecida con esta jornada para nuestras mascotas. Es una excelente manera de mantener al día la salud de nuestros caninos sin tener que trasladarnos lejos ni realizar grandes gastos.»
Con estas acciones, el municipio Francisco Linares Alcántara reafirma su compromiso con la tenencia responsable y el cuidado de los animales comunitarios y de compañía, garantizando que el Plan de Vacunación Antirrábico continúe recorriendo cada rincón del territorio en las próximas semanas.
PRENSA ALCALDÍA DE FLA / FOTOS: CORTESÍA