Jornada de vacunación antirrábica atendió a mascotas en la Comuna Manuelita Sáenz

CIUDAD MCY.- ‎Con la meta de garantizar el bienestar de salud de las mascotas del municipio Francisco Linares Alcántara, se llevó a cabo una exitosa jornada de vacunación antirrábica en la Comuna Manuelita Sáenz.

‎La actividad se desarrolló gracias a la articulación del plan local de vacunación con el acompañamiento de la Misión Nevado y el Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), instituciones que desplegaron a un equipo multidisciplinario y altamente capacitado para brindar atención integral a las mascotas de la zona.

‎Esta atención marca el inicio de un plan integral que se desplegará de manera progresiva en las 12 comunas que conforman la jurisdicción, asegurando cobertura total a las familias de la localidad.

‎Yajira Herrada, directora de la Unidad de Protección Animal del municipio, enfatizó la importancia de este despliegue territorial;

‎»Esta jornada se llevará a cabo en las 12 comunas del municipio, brindando protección y atención de calidad a nuestros caninos y felinos. Contamos con un equipo multidisciplinario y capacitado para garantizar que cada operativo se realice de forma segura, eficiente y gratuita para el pueblo.»

‎LA COMUNIDAD AGRADECE EL DESPLIEGUE

‎La participación vecinal fue clave durante la actividad. Los residentes acudieron con sus perros y gatos desde primeras horas de la mañana, destacando la importancia de estas iniciativas en sus propios sectores.

‎Francelis Medina, vecina de la comunidad, expresó su satisfacción tras la atención brindada a sus caninos:

‎»Me siento muy contenta y agradecida con esta jornada para nuestras mascotas. Es una excelente manera de mantener al día la salud de nuestros caninos sin tener que trasladarnos lejos ni realizar grandes gastos.»

‎Con estas acciones, el municipio Francisco Linares Alcántara reafirma su compromiso con la tenencia responsable y el cuidado de los animales comunitarios y de compañía, garantizando que el Plan de Vacunación Antirrábico continúe recorriendo cada rincón del territorio en las próximas semanas.

‎PRENSA ALCALDÍA DE FLA / FOTOS: CORTESÍA