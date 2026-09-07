Aragua hace historia al coronarse Campeón Absoluto del Nacional de Ciclismo de Ruta 2026

CIUDAD MCY.-La delegación del estado Aragua escribió este domingo una página dorada en los anales del deporte venezolano al consagrarse Campeón Nacional Absoluto del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Juvenil y Élite Trujillo 2026, culminando una actuación magistral que reafirma el dominio aragueño en la carretera._

El pedalista Francisco Peñuela selló el cierre con broche de oro al proclamarse Campeón Nacional de Ruta 2026 en la categoría Élite Masculino, superando con solvencia y contundencia los kilómetros finales de un trayecto sumamente exigente para el pelotón.

Por su parte, el juvenil Samuel López completó la destacada actuación en la jornada dominical tras adjudicarse la medalla de bronce con un tercer lugar en la categoría Sub-23, librando una dura batalla táctica metros a metro frente a los mejores exponentes del país.

Con este balance, la representación aragueña lideró de principio a fin el medallero general con un total de 13 medallas divididas en 7 de oro, 2 de plata y 4 de bronce, métrica que ratifica al estado como el rey absoluto de la ruta nacional.

La cosecha dorada comenzó a construirse en las pruebas contrarreloj, donde María Joaquina Sánchez (Juvenil Femenino), Lilibeth Chacón (Élite Femenino), Jesús Goyo (Sub-23 Masculino) y Francisco Peñuela (Élite Masculino) impusieron un ritmo imbatible en sus respectivos trazados.

A la fiesta de medallas en la Contrarreloj Individual (CRI) se unieron Rikeyberth Alvarado en Juvenil Masculino y María Joaquina Sánchez en Juvenil femenino con preseas de plata, mientras que Justin Torreyes (Juvenil Masculino) y Yovanny Pabón (C5 Masculino) sumaron metales de bronce para la entidad.

La contundencia aragüeña se ratificó en las exigentes pruebas de fondo en ruta, instancia donde Joseny Céspedes (Juvenil Femenino), Lilibeth Chacón (Élite Femenino) y Francisco Peñuela (Élite Masculino) conquistaron los máximos honores, respaldados además por el bronce en ruta de Samuel Lopez en la categorial( Sub- 23 Masculino) y Yovanny Pabón en la modalidad C5 masculino.

Este triunfo sin precedentes refleja el esfuerzo conjunto de nuestros atletas y el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez, de la mano con la gestión del gobierno bolivariano de Aragua, el respaldo de los patrocinadores oficiales y la alianza estratégica institucional con «Venezuela País Futuro».

EILYMAR HERRADA PRENSA IRDA

FOTOS: CORTESIA PRENSA IRDA