Más de 120 personas participaron en la I edición de la caminata «Ocumare 5K por tu Corazón»

El recorrido partió desde la plaza Bolívar del pueblo de Ocumare hasta el sector Las Monjas y cerró con una concurrida sesión de bailoterapia. La próxima cita quedó fijada para el sábado 10 de octubre.

CIUDAD MCY.-Con una masiva participación de más de 120 personas de todas las edades, se llevó a cabo con total éxito la primera edición de la caminata «Ocumare 5K por tu Corazón», una iniciativa impulsada por Luis Lovera, orientada a promover la salud, la actividad física y el vivir bien en la comunidad.

La jornada deportiva tuvo como punto de salida la plaza Bolívar de Ocumare de la Costa de Oro, desde donde los participantes, entre ellos niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, cumplieron la ruta hasta el sector Las Monjas en un recorrido de ida y vuelta, adaptado al ritmo de caminata y trote de cada asistente.

El despliegue contó con la cobertura de los cuerpos de seguridad y equipos de atención de emergencias locales, garantizando resguardo, hidratación y asistencia médica integral a lo largo de todo el trayecto.

Al culminar la caminata de cinco kilómetros, los participantes disfrutaron de una jornada de bailoterapia que llenó de energía el cierre de la actividad.

Lovera agradeció la participación de los caminantes que formaron parte de la jornada.

“Esta iniciativa nació de la necesidad de crear consciencia sobre el cuidado de nuestra salud y, en especial de nuestro corazón. Sumemos kilómetros en salud y pasos”, precisó.

En ese sentido Lovera informó que la segunda edición se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre.

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