Aragua hizo respetar la casa ante el Dynamo Puerto

El equipo de La Ciudad Jardín suma tres puntos clave para consolidar su fortín en casa y escalar posiciones en la tabla de la temporada

CIUDAD MCY.- En un compromiso caracterizado por la intensidad táctica y la disputa en el mediocampo, el Aragua Fútbol Club sumó una importante victoria en condición de local tras derrotar 2-0 a Dynamo Puerto, en partido disputado en el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez de Maracay.

Durante la primera mitad, el equipo de La Ciudad Jardín fue superior con varias posibilidades de gol. Sin embargo, la apertura del marcador llegó en el inicio del segundo tiempo cuando al minuto 74, el atacante Eliangel Laya aprovechó una desatención en el esquema defensivo rival para enviar el balón al fondo de las redes y poner en ventaja al conjunto Aurirrojo.

Posterior al gol, el cuadro local logró sostener el orden defensivo para neutralizar los intentos de la visita por igualar el compromiso. La tranquilidad definitiva llegó en el tramo final del partido, cuando al minuto 87, Edwards Pereira capitalizó una jugada ofensiva para anotar el segundo tanto de la tarde y sentenciar el triunfo aragüeño.

Con este resultado, el Aragua FC asegura tres puntos fundamentales en casa, reafirma la solidez del Estadio Hermanos Ghersi Páez como fortín y mantiene su enfoque estratégico en la tabla de posiciones de la temporada.

PRENSA ARAGUA FC

FOTOS : CORTESÍA ARAGUA FC