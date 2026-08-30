PCA da TRES HR con Sosa presente y afianza sus argumentos de JMV

CIUDAD MCY.- Los Cachorros tienen un largo historial de jugadores que han elevado su juego al nivel de ser un espectáculo. No busques más allá del dominicano Sammy Sosa, quien pisó el terreno entre vítores de los aficionados que recuerdan sus hazañas de poder o han compartido historias con una generación más joven.

Pete Crow-Armstrong está actualmente escribiendo un capítulo que se situará entre las grandes campañas individuales recopiladas a lo largo de los 150 años del club. Y con Sosa y una lista de grandes bateadores de la historia de los Cubs en el Wrigley Field, Crow-Armstrong disparó tres jonrones, incluyendo dos en sus primeros dos visitas al plato en una victoria por 17-5 sobre los Rojos.

Crow-Armstrong comenzó la primera entrada enviando una recta del zurdo Andrew Abbott a las gradas del jardín central-derecho para animar a los fieles de Wrigley Field. Un inning después, Crow-Armstrong volvió a sacarla, esta vez dando un batazo que chocó con el poste a lo largo de la raya del bosque derecho para un cuadrangular de dos carreras.

Fue una actuación electrizante para Crow-Armstrong mientras continúa poniendo sus argumentos como un candidato legítimo a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Y el momento de sus últimas heroicidades añadió otra capa al debate.

No mucho antes de que los Cachorros salieran al terreno, se conoció la noticia desde Detroit, donde juegan los Dodgers ahora mismo contra los Tigres, de que la superestrella de dos vías Shohei Ohtani había tenido un contratiempo después de realizar una sesión del bullpen el viernes. Ohtani, ganador de los últimos dos premios a JMV de la Liga Nacional y cuatro veces JMV en total, ha estado tratando de recuperarse como lanzador tras un problema en la rodilla izquierda, pero nuevamente ha encontrado un obstáculo.

FUENTE MLB

FOTO : REFERENCIAL