Aragua impulsará sus rutas turísticas mediante el uso de herramientas tecnológicas

La iniciativa busca consolidar a la entidad como potencia del turismo para mostrar las bondades a locales y visitantes

​CIUDAD MCY.- En el marco del Día Internacional del Turismo se llevó a cabo un encuentro clave en el que se presentaron propuestas para promover las rutas turísticas del estado Aragua mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

​La actividad se realizó en el auditorio del Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracay, donde estuvo presente Delia Torrealba, autoridad única de Turismo, acompañada de Carmen Hernández, jefa de la extensión universitaria, y Eliana Salazar, presidenta de la agencia de viajes Amintur.

​En este encuentro, la red del semillero científico realizó múltiples propuestas; una de ellas fue el robot humanoide llamado «Epsilon», cuya función será promover y fortalecer el turismo y las tradiciones locales mediante la robótica.

​Cada una de las propuestas presentadas durante la jornada subrayó la importancia de incorporar el uso de la IA en la promoción del turismo aragüeño, considerando que el estado cuenta con una marca que debe ser reconocida a nivel nacional e internacional.

​Delia Torrealba, autoridad única de Turismo, mencionó que «las herramientas digitales serán utilizadas para potenciar el turismo en el estado Aragua; sin embargo, debemos tener en cuenta que no se quiere ni debe perder la calidez humana».

​Asimismo, la autoridad única de Turismo subrayó que la jornada fue un espacio de formación y conocimiento en el que cada propuesta fue clave y se centró en la promoción de rutas turísticas de la entidad, que van desde los museos arquitectónicos hasta las paradisíacas costas.

​Por su parte, Carmen Hernández, jefa de la extensión universitaria, mencionó que este encuentro no solo buscó promocionar el turismo, sino también el prestigioso cacao que se cosecha en el pintoresco pueblo de Chuao.

​»Las costas aragüeñas, y especialmente la calidad del cacao de Chuao, son elementos emblemáticos de proyección internacional. Aquí el semillero científico dio ideas y propuestas que serán fundamentales para darle esa relevancia a nivel internacional», destacó Hernández.

​Finalmente, Eliana Salazar, presidenta de la agencia de viajes Amintur, constató que las propuestas presentadas fueron ideales para dinamizar la economía.

​»Hoy, 30 de septiembre, cerramos con broche de oro en un encuentro maravilloso. Varios ponentes presentaron propuestas para impulsar el turismo a través de la inteligencia artificial. Aquí vimos cómo la IA jugará un papel importante para impulsar el desarrollo hotelero, de restaurantes, guías de turismo y agencias». afirmó.

​Con este tipo de iniciativas, el estado Aragua se posiciona a la vanguardia de la innovación, combinando tecnología con la calidez de su gente para consolidarse como un destino turístico de talla nacional e internacional.

IRENE RODRÍGUEZ

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