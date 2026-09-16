Aragua inauguró el Campeonato Nacional de Ciclismo con más de 200 atletas

El velódromo Carlos Anzola recibió por primera vez a 20 delegaciones nacionales, además durante la gala se anuncio que el estado será sede de la 63.ª edición de la Vuelta de la Venezuela

CIUDAD MCY.- En un hecho histórico para el deporte del estado Aragua, con gran alegría, emoción y euforia se realizó la inauguración del Campeonato Nacional de Ciclismo Menor 2026, con la participación de más de 200 atletas de distintos estados del país.

El evento que se realiza por primera vez en pistas aragüeñas reunió en un gran desfile inaugural a las 20 delegaciones nacionales quienes hicieron su entrada oficial a las instalaciones del moderno Velódromo Carlos Anzola, para posteriormente dar el banderazo inicial a la competencia.

El acto de apertura del evento conto con la presencia del segundo vicepresidente de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC), Luis Méndez, la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez y el presidente del Instituto Regional del deporte de Aragua, (IRDA).

La programación inaugural también estuvo acompañada por la Orquesta Sinfónica de Aragua (OSA), que interpretó el himno nacional y regional y que además ofreció una presentación especial, así como por una demostración artística de la Fundación de Danza Nacionalista Arnaldo Rengifo (Fundanar), fusionando el deporte con las expresiones culturales venezolanas.

ARAGUA TIERRA DE CICLISMO

Durante el acto de apertura el segundo vicepresidente de la FVC, mostro su felicidad y agradecimiento porque esta importante competencia se realice en tierras aragüeñas.

‘’Hoy estamos de fiesta desde la Federación Venezolana de Ciclismo, podemos afirmar que Aragua es tierra de ciclismo no sentimos orgulloso por este evento que ha preparado la gobernadora Joana Sánchez’’ afirmó Méndez.

El representante de la federación destacó la participación de niños y jóvenes como parte del futuro de esta disciplina y aseguró que la Federación Venezolana de Ciclismo continuará trabajando junto a las autoridades regionales para fortalecer el ciclismo en Aragua.

“Veo mucho joven, veo mucho niño, ese es el futuro y aquí hay siembra. Cuente con la Federación Venezolana del Ciclismo”, expresó.

Además, el representante del ciclismo informó que el campeonato cuenta con más de 200 atletas de las categorías infantiles y prejuveniles, provenientes de diferentes entidades del país, quienes tendrán como escenario principal el Velódromo Carlos Anzola.

OCTUBRE DE LA VUELTA A VENEZUELA

Durante sus declaraciones, Luis Méndez también anunció que el estado Aragua será escenario del cierre de la 63.ª edición de la Vuelta a Venezuela, previsto para el próximo 11 de octubre, e invitó al pueblo aragüeño y habitantes de estados vecinos a acompañar esta jornada.

‘’invitamos a todo el pueblo de Aragua a participar y ser parte de este evento tan importante para el deporte nacional, donde además competencia contará con la participación de equipos nacionales e internacionales, incluyendo representaciones de Colombia, Costa Rica y Portugal, consolidando a Aragua como uno de los escenarios importantes para el ciclismo nacional’’ concluyó el vicepresidente de la FVC.

BIENVENIDAD Y RECONOCIMIENTOS PARA FVC

Durante su intervención, la gobernadora Sánchez destacó la importancia de recibir en Aragua a los jóvenes atletas provenientes de distintos puntos de Venezuela y resaltó el esfuerzo realizado por las delegaciones para participar en la competencia.

“Bienvenidos y bienvenidas al estado de Aragua”, expresó la mandataria regional, quien extendió su saludo a las delegaciones de Lara, Delta Amacuro, Sucre, Zulia, Barinas y La Guaira, entre otras entidades participantes.

En ese mismo sentido, la vocera de la Aragueñidad señaló que los representantes de las delegaciones contarán con el acompañamiento necesario durante su estadía en la entidad y anunció actividades recreativas para los niños y niñas participantes, incluyendo visitas a espacios de recreación y parques del estado.

“Vamos a organizar a los chaperones porque aquí tenemos parque recreativo, parque El Agua, zoológico, para que los niños vayan a las atracciones que tenemos aquí en el estado totalmente gratuitas”, manifestó.

La mandataria regional también destacó además que la realización del campeonato constituye una oportunidad para que los jóvenes deportistas conozcan y disfruten de los espacios turísticos y recreativos de Aragua durante su permanencia en la entidad.

En la actividad el gobierno regional entregó un reconocimiento a la Federación Venezolana de Ciclismo, como muestra de agradecimiento por su respaldo al desarrollo y fortalecimiento de esta disciplina deportiva en el país.

HOMENAJE Y REGALOS

Durante la ceremonia la delegación de ciclismo del estado y el equipo de Lotería del estado Aragua entrego un reconocimiento a la gobernadora Joana Sánchez por su apoyo constante al equipo azulgrana en las diferentes competencias.

Valery Montero expresó ‘’ Gobernadora Joana Sánchez, hoy en nombre del ciclismo aragüeño quiero agradecerle por rescatar nuestro deporte por confiar en cada atleta y en el deporte desde que llego a la gobernación y por brindarnos cada oportunidad a nosotros para crecer como atletas’’

Por su parte la mandataria regional agradeció todo el esfuerzo de los ciclistas de la entidad en las competencias nacionales e hizo entrega de un carro 0 kilómetros para la delegación aragüeña fortaleciendo su movilidad para los futuros campeonatos deportivos.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | PRENSA GBA