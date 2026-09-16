Instalada mesa ampliada para resguardar costas aragüeñas

Organismos regionales y locales unificaron criterios para promover la concienciación ambiental en el municipio Ocumare de la Costa de Oro
CIUDAD MCY.-En cumplimiento de las políticas implementadas por la gobernadora Joana Sánchez, se instaló una mesa de trabajo ampliada cuyo proposito es fortalecer la preservación ambiental y el turismo sostenible en la zona costera.
El encuentro contó con la participación de la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo, Aragua CorpoTur, Inatur, Ministerio de Ecosocialismo, Inparques, Policía Nacional Bolivariana, Zoológico Las Delicias, Costaragua y la Alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro.
Durante el encuentro, se contaron con los aportes del alcalde Wilmer Leal, para definir las estrategias a ejecutar en la jurisdicción, según los planes para mantener el orden, seguridad y el saneamiento en los balnearios del litoral.
El objetivo central de este esfuerzo interinstitucional es llevar un mensaje de concienciación sobre el cuidado de las playas y ecosistemas marinos del estado, mediante acciones integradas que involucran a distintos frentes.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
FOTOS | CORTESIA | SECRETARIA DE TURISMO