Instalada mesa ampliada para resguardar costas aragüeñas

‎Organismos regionales y locales unificaron criterios para promover la concienciación ambiental en el municipio Ocumare de la Costa de Oro

‎CIUDAD MCY.-En cumplimiento de las políticas implementadas por la gobernadora Joana Sánchez, se instaló una mesa de trabajo ampliada cuyo proposito es fortalecer la preservación ambiental y el turismo sostenible en la zona costera.

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‎El encuentro contó con la participación de la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo, Aragua CorpoTur, Inatur, Ministerio de Ecosocialismo, Inparques, Policía Nacional Bolivariana, Zoológico Las Delicias, Costaragua y la Alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro.

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‎Durante el encuentro, se contaron con los aportes del alcalde Wilmer Leal, para definir las estrategias a ejecutar en la jurisdicción, según los planes para mantener el orden, seguridad y el saneamiento en los balnearios del litoral.

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‎El objetivo central de este esfuerzo interinstitucional es llevar un mensaje de concienciación sobre el cuidado de las playas y ecosistemas marinos del estado, mediante acciones integradas que involucran a distintos frentes.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | SECRETARIA DE TURISMO