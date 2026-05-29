Estudiantes revengueños celebraron el Día Mundial de Desafío

CIUDAD MCY.- Un total de 175 estudiantes de la Unidad Educativa Nacional “Manuel Cipriano Pérez” participaron en la jornada deportiva con motivo del Día Mundial del Desafío, un evento dirigido a jóvenes de primero a quinto año para impulsar la masificación deportiva local.

La actividad, a cargo del profesor Jonathan Heredia, integró a los adolescentes en actividades que reúne agilidad, rapidez coordinación y sobre todo trabajo en equipo, características fundamentales en el desarrollo deportivo para cualquier disciplina que practiquen los estudiantes.

“En el marco del Día Mundial del Desafío, estamos llevando a cabo esta actividad a los jóvenes de la U.E.N “Manuel Cipriano Pérez”, dando ejemplo que en el municipio Revenga el deporte es parte fundamental de la educación”, dijo Heredia, encargado de la actividad.

Jordan López, participante del Desafío, comentó: “me gusta mucho que hagan este tipo de actividades en nuestro liceo, disfrutamos mucho, compartimos con compañeros de otras secciones y pasamos un rato diferente y emocionante”.

La jornada se desarrolló con la sana competencia de dos grupos cruzando diferentes estaciones hasta llegar a la estación final donde debían combinar destreza y rapidez para alcanzar el triunfo.

Con este evento, los jóvenes revengueños demostraron sus capacidades en el deporte y el talento que existe a nivel local en el desarrollo de las diferentes disciplinas, hecho que refuerza el crecimiento del municipio Revenga en la masificación del deporte y la inclusión de los jóvenes en cada una de las escuelas existentes

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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