Aragua instaló el Comité Organizador estadal rumbo a los IV JDNC

En esta fase estadal, los atletas aragüeños de las diversas disciplinas buscaran asegurar su pase a la fase nacional que está programada desde el 17 hasta el 31 de octubre

CIUDAD MCY.-En aras de consolidar la planificación y garantizar el óptimo desarrollo de los IV Juegos Deportivos Nacionales Comunales (JDNC) 2026, se realizó la instalación del comité organizador estadal en Aragua.

​La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Villa Deportiva «David Concepción», donde estuvo presente el director general del Instituto Nacional del Deporte (IND), Juan José Rujano, junto a la secretaria General de Gobierno, Belén Arteaga; la secretaria de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares y el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España.

​Durante la mesa de trabajo, los responsables de las direcciones de salud, hidratación, resultados, alojamiento, telecomunicaciones, montaje y desmontaje, seguridad, rutas, traslado, entre otras, establecieron los enlaces de coordinación y organización para garantizar la cobertura técnica y logística del evento sin contratiempos.

​En la reunión, las autoridades constataron que Aragua será una de las sedes principales del evento nacional, el cual está programado para llevarse a cabo desde el 17 al 31 de octubre.

​En esta fase estadal, los atletas aragüeños en las disciplinas de ajedrez, voleibol, fútbol sala, kickingball y juegos tradicionales buscarán asegurar su pase a la fase nacional.

​Cabe mencionar que se estima la participación de aproximadamente mil 397 atletas en la fase nacional, quienes debutarán en recintos regionales tales como el Gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo, el estadio Antonio L. Alfonso del Polideportivo y el Complejo Industrial Cincatesa.

​Finalmente, las autoridades destacaron el seguimiento permanente de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien se mantiene al pendiente de cada detalle organizativo para garantizar el éxito de esta gran fiesta deportiva comunal que albergará la entidad.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS| PRENSA IRDA