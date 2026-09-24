Dotación de insumos optimizará atención médica en Cuyagua

La entrega realizada por el Gobierno Bolivariano permitirá facilitar al personal médico seguir salvando vidas y cuidando el bienestar de cada ciudadano de la localidad costera

CIUDAD MCY.- Como parte del fortalecimiento de la red sanitaria pública del eje costero de la entidad, se realizó la entrega de insumos médicos para el centro de salud de la población de Cuyagua, municipio Ocumare de la Costa de Oro.

La dotación, entregada por la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Lucellis Hidalgo, permitirá optimizar el triaje de los pacientes y ofrecer una atención de primer nivel, facilitando que el personal médico continúe salvando vidas y cuidando el bienestar de cada ciudadano.

Entre los insumos que el centro asistencial recibió se encuentran; guantes, inyectadoras , yelcos, medicamentos, solución salina, gasas, alcohol, entre otros elementos vitales.

Durante la importante dotación médica la autoridad regional manifestó que esta iniciativa se hace realidad gracias al esfuerzo del Gobierno Bolivariano.

«Continuamos recorriendo nuestras costas de Aragua en nombre de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado y nuestra gobernadora Joana Sánchez estamos entregando una importante dotación de medicamentos que fortalecerá la capacidad operativa de la red de salud de Cuyagua» afirmó Lucellis Hidalgo.

TRABAJANDO JUNTO AL PUEBLO

​De manera simultánea a la dotación de salud, la presidenta de Costaragua lideró una asamblea ciudadana con los voceros y responsables de los consejos comunales Renacer, Despertar y Pueblo de Cuyagua.

​Durante este encuentro comunitario, se revisaron detalladamente las Agendas Concretas de Acción (ACA) y se realizó un diagnóstico exhaustivo de las necesidades actuales de la localidad en materia de servicios públicos e infraestructura.

​Como respuesta inmediata a las propuestas planteadas por los habitantes de Cuyagua, y actuando en nombre de la gobernadora Joana Sánchez, Hidalgo procedió a la entrega de un lote de luminarias. Esta acción permitirá mejorar significativamente el alumbrado público, brindando mayor seguridad y calidad de vida a las comunidades del sector.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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