Aragua lista para la Fase Regional de los JDNE 2026

CIUDAD MCY.- La delegación del estado Aragua se encuentra lista para participar en la Fase Regional de la región 2 de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026 (JDNE 2026), que se celebrará el próximo 19 de junio en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con la participación de delegaciones de Aragua, Carabobo y Yaracuy.

La competencia reunirá a los talentos estudiantiles que lograron superar la fase estatal y que ahora buscarán asegurar su clasificación a la gran final nacional. Las acciones comenzarán a las 9 de la mañana y abarcarán las disciplinas de baloncesto 5×5, baloncesto 3×3, voleibol, fútbol sala, béisbol 5, kickingball y balonmano.

Los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles son el principal escenario de desarrollo y proyección del deporte escolar venezolano, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y la excelencia deportiva entre niños y jóvenes de todo el país.

LLEGARÁ EL FUEGO PATRIO

Como antesala a esta importante cita deportiva, el estado Aragua recibirá el recorrido del fuego patrio de los juegos estudiantiles el próximo miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 de la mañana.

La actividad iniciará en la plaza del estudiante, ubicada en el municipio Girardot de Maracay, y recorrerá la avenida David Concepción, la avenida Universidad y la avenida Ayacucho (norte), llevando el mensaje de unión, esfuerzo y compromiso que representa la llama estudiantil.

El fuego patrio es el símbolo oficial de los juegos estudiantiles y su recorrido por las diferentes entidades del país marca el inicio de la etapa decisiva de esta fiesta deportiva nacional. La actividad contará con la participación de atletas, entrenadores, autoridades educativas y deportivas, quienes acompañarán el recorrido de la antorcha como muestra del respaldo al talento estudiantil venezolano.

El Gobierno Bolivariano de Aragua, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte escolar y desea el mayor de los éxitos a la representación aragüeña que defenderá los colores de la entidad en esta fase regional, con la meta de alcanzar su clasificación a la instancia nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2026.

PRENSA IRDA

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