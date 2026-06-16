Miguel Rojas conectó jonrón para darle el triunfo a Los Dodgers

CIUDAD MCY.- El toletero venezolano Miguel Rojas, como bateador emergente, conectó un jonrón para romper el empate en la séptima entrada para que los Dodgers de Los Ángeles borraron un déficit temprano y vencer 4-3 a los Rays de Tampa Bay el lunes por la noche, en el primer juego de una estadía en casa de seis partidos.

Kyle Tucker pegó un cuadrangular de tres carreras por los Dodgers y puso out a un corredor en el plato con un tiro desde el jardín derecho. Kyle Hurt (2-1) se acreditó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras, y Tanner Scott retiró a los tres bateadores en orden en la novena para su octavo salvamento.

El campocorto criollo bateó por Alex Freeland con un out en la séptima y envió el primer lanzamiento que vio de Steven Matz (4-4) a las gradas del jardín izquierdo para romper el empate 3-3. Fue el primer jonrón como emergente de los Dodgers esta temporada y el segundo de la carrera de Rojas.

Eric Lauer permitió tres carreras en seis entradas por Los Ángeles. Se mantiene invicto en cuatro aperturas desde que los Dodgers lo adquirieron de los Azulejos de Toronto el 17 de mayo. Ryan Vilade conectó un jonrón de dos carreras y Taylor Walls ejecutó un squeeze de seguridad perfecto por los Rays. Nick Martinez permitió cinco hits y tres carreras en 5 1/3 entradas. Dio una base por bolas y ponchó a seis. Los Dodgers salieron de un hoyo de 3-0 para propinarles a los Rays su cuarta derrota en cinco juegos.

FUENTE : AP

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