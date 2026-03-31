Aragua lista para una Semana Mayor de fe, disfrute y responsabilidad ciudadana

La seguridad y el resguardo de cada venezolano no es competencia solamente de los cuerpos de prevención y seguridad, sino responsabilidad de todo aquel que decida salir a disfrutar de la Semana Mayor

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se proyecta una vez más como el epicentro del turismo y la devoción en la región central del país ante la llegada de la Semana Santa 2026. Desde las costas de Ocumare y Choroní hasta el frío de la Colonia Tovar y el fervor religioso de Villa de Cura, la entidad se alista para recibir a miles de temporadistas. Sin embargo, este asueto de reflexión y descanso exige un compromiso compartido entre las autoridades y la ciudadanía para garantizar que el retorno a casa sea tan placentero como el viaje de ida.

Las tradiciones aragüeñas marcan una agenda diversa que moviliza a toda la familia. La fe se hace sentir con fuerza en la emblemática procesión del Santo Sepulcro en Villa de Cura, una de las manifestaciones más multitudinarias de Venezuela, mientras que en las zonas costeras la Bendición del Mar el Domingo de Resurrección une la espiritualidad con la identidad de los pueblos pescadores.

En la capital, Maracay, la renovada Plaza Bolívar y los senderos del Parque Nacional Henri Pittier se convierten en refugios predilectos para quienes buscan esparcimiento sin salir de la ciudad, disfrutando de los sabores típicos como el pescado frito, el arroz con coco y la tradicional dulcería criolla.

PREVENCIÓN CON PROTAGONISMO

Para que estas actividades transcurran con normalidad, la prevención debe ser la protagonista en cada hogar. Las autoridades regionales han activado dispositivos de seguridad y aulas viales en los 18 municipios, haciendo un énfasis especial en el respeto a los límites de velocidad y el uso del casco para los motorizados.

Es vital recordar que la geografía de la región incluye rutas de montaña con curvas pronunciadas que requieren máxima prudencia y vehículos en óptimas condiciones mecánicas. La seguridad vial no es solo una norma, sino un acto de respeto hacia la vida propia y la de los demás conductores.

En los espacios naturales y balnearios, la consciencia ecológica es fundamental. Mantener las playas y ríos libres de desechos asegura que el potencial turístico de Aragua se preserve para futuras generaciones.

De igual forma se recomienda a la feligresía que asiste a templos e iglesias mantener hidratación constante y especial atención con niños y adultos mayores ante las altas temperaturas propias de la temporada. La prevención es una tarea que comienza con el autocuidado y se extiende hacia la convivencia armónica en cada espacio público que es compartido.

Esta Semana Santa representa una oportunidad para que las personas se reencuentren con sus raíces y descansen del ritmo diario. Al seguir las orientaciones de los cuerpos de seguridad y actuar con sentido común, cada aragüeño y visitante contribuye a que el estado siga siendo un destino de paz y alegría. Que el civismo sea la brújula que guíe este asueto, permitiendo que la tradición y el disfrute caminen de la mano en cada rincón de la geografía regional.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA