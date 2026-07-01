«Aragua nos une» se convierte en más que un slogan en la entidad

CIUDAD MCY.- ‎La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, hizo acto de presencia este martes en las instalaciones del gimnasio «12 de Febrero» del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua (IRDA) y mostró su satisfacción ante las muestras de solidaridad que han dado los aragüeños ante la situación adversa que presentan miles de venezolanos luego de los movimientos telúricos del pasado 24 de junio que afectaron a 7 estados del país.

‎La vocera de la Aragüeñidad expuso desde el principal centro de acopio del Gobierno Bolivariano de Aragua que: «Hoy más que nunca «Aragua nos une» trasciende un simple eslogan; se convierte en una realidad palpable en los corazones de miles de aragüeños y aragüeñas que, de manera voluntaria, han respondido al llamado de solidaridad (…) Juntos, estamos recolectando enseres, agua potable, medicinas y alimentos para apoyar a los municipios y estados que sufrieron las consecuencias del devastador sismo del 24 de junio», enfatizó a través de sus redes sociales.

‎De la misma forma, indicó que en la sede del En la sede del IRDA continuarán recibiendo la invaluable ayuda de todos los aragüeños y aragüeñas, así como también, extendió una cordial invitación a unirse al voluntariado «Toda Aragua Unida», donde se está brindando apoyo a las familias afectadas por este trágico evento que ha impactado a nuestro país.

‎El llamado es a todos los aragüeños a continuar trabajando en beneficio de esta noble causa, ya que tras esta emergencia el trabajo deberá extenderse por varias semanas más con el fin de brindar una mano solidaria a todos los afectados por el doble terremoto que dejó a cientos de familias venezolanas afectadas por este fenómeno natural.

‎YLAI OLMOS CASTILLO

‎FOTOS: PRENSA GBA