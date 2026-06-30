Vías de Aragua interviene corredor vial Magdaleno–Güigüe

Los trabajos ejecutados por la empresa trabajos ejecutados por la empresa estatal en la carretera Magdaleno–Güigüe abarcan la aplicación de mezcla asfáltica en caliente en varios tramos, orientados a la recuperación progresiva del eje vial en esta transitada zona

CIUDAD MCY.- La carretera Magdaleno–Güigüe registra intervenciones de rehabilitación con la colocación de mezcla asfáltica en caliente en el municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua.

Las labores se concentran en tramos específicos del corredor vial, donde se ejecuta la colocación de mezcla asfáltica en caliente para atender el desgaste progresivo de la superficie y mejorar las condiciones de circulación.

Es importante mencionar que, este tramo cumple una función estratégica en la conexión entre comunidades de la municipalidad y zonas aledañas, además de ser una ruta habitual para el traslado de producción agrícola, transporte de pasajeros y carga, lo que incide directamente en la movilidad de la zona.

La ejecución de estas labores está a cargo del equipo de Vías de Aragua, con el respaldo de recursos articulados entre instancias del Gobierno nacional, regional y municipal, en coordinación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministerio para el Transporte, la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez y la alcaldesa Anahis Palacios.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA