Aragua participó en el Caribe Wave 2026

CIUDAD MCY.- En una movilización sin precedentes, el estado Aragua se unió a 48 naciones en el simulacro internacional Caribe Wave 2026.

En el ejercicio se evidenció una respuesta técnica ante la amenaza real: la erupción del volcán submarino Kick-em Jenny, ubicado al norte de la isla de Granada, aproximadamente a 100 millas de las costas nacionales, que en la ficción preventiva, envió murallas de agua de 3 metros hacia las costas.

El seguimiento y monitoreo de esta jornada, se realizó en la sede de Protección Civil Aragua.

En el ambiente destilaba una tensión productiva, pantallas iluminadas con modelos matemáticos de Funvisis mostraban el avance de la onda expansiva.

Allí, el Director General de Protección Civil Aragua, Jesús Franco, lideró la evaluación junto a expertos de los diferentes Organismos de Seguridad Ciudadana.

«Venezuela es un país sísmicamente activo. No podemos permitirnos el lujo de la improvisación», destacó Franco.

La instrucción, emanada por la UNESCO, busca validar la capacidad de respuesta ante un escenario donde el tiempo es el peor enemigo.

El simulacro incluyó evacuaciones en colegios y puertos, mientras tanto en la entidad, representantes del Comando Unificado, integrado por los diferentes Organismos de Seguridad y Prevención del Estado, analizaban datos, en Chuao, Choroní y Ocumare de la Costa el simulacro cobraba vida y rostro humano.

«Llevamos un récord en este año comparado con los anteriores», afirmó Franco, quien reiteró que el éxito no solo se midió en la rapidez de la evacuación, sino en la integración de las comunidades costeras, históricamente las más vulnerables ante este tipo de fenómenos.

El titular de Protección Civil en Aragua, también acotó que niños de 30 unidades educativas participaron en este ejercicio, siguiendo las rutas de evacuación trazadas meses atrás.

«Esto nos llama a seguir formando y a unir todas las fuerzas para tener la mejor respuesta», sentenció Franco al finalizar la jornada.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA