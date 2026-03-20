Plaza Bicentenaria de Maracay se transforma con rehabilitación integral

Es importante destacar que esta obra de gran se alinea estratégicamente con la 1T y 2T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas de transformación y buen vivir, enmarcados en el Plan Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es crear espacios urbanos más humanos, ecológicos y funcionales, la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez anunció la primera fase de la rehabilitación integral de la Plaza Bicentenaria, ubicada en la gran Maracay.

Esta primera etapa de restauración contempla la modernización del área del estacionamiento. A través de una articulación estratégica con el plan nacional Emprendemos Juntos, se busca ofrecer espacios más dignos y adecuados para el sector emprendedor que hace vida en la zona, garantizando a su vez áreas óptimas para el sano esparcimiento y el encuentro de todas las familias aragüeñas.

​Durante la jornada, Sánchez realizó un recorrido por las instalaciones para inspeccionar y verificar en primera persona la impecable labor que viene desarrollando la fuerza trabajadora del estado.

​»Nos encontramos en la Plaza Bicentenaria, todo esto tiene que ver con el motor emprendimiento y justamente esta plaza fue creada con unos espacios recreativos, culturales y también de encuentro de la familia. En esta próxima edición va a haber una rehabilitación total de cada uno de estos espacios», expresó la mandataria aragüeña durante su visita.

​La vocera del Poder Popular también subrayó que estas acciones, impulsadas gracias al apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, son fundamentales para fortalecer el motor emprendimiento y asegurar el progreso continuo de la economía local.

Es importante destacar que esta obra de gran se aliena estratégicamente con la 1 T y 2 T del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad.

Con la restauración de este espacio ícono del municipio Girardot, el Gobierno Bolivariano de Aragua no solo responde a las necesidades inmediatas de otorgar espacios más modernos, urbanos y sostenibles, sino que también proyecta un modelo de desarrollo económico donde el emprendedor pueda hacer vida productiva y aportar activamente al crecimiento de la economía regional.

TRABAJOS A DETALLE :

– Creación de 11 locales para emprendedores

– ⁠Rehabilitación del Anfiteatro de la juventud.

– ⁠Creación de la Zona Gastronómica Emprende+

– ⁠Rehabilitación del sistema Eléctrico total del estacionamiento de la plaza Bicentenaria 427 puestos.

– ⁠Rehabilitación del Sistema Contraincendios

– ⁠Incorporación de Nuevo sistema de Ventilación Subterránea

– ⁠Nuevo Sistema Automático de Bombeo de agua

– ⁠Instalación de sistema inteligente para el acceso al subterráneo con lectura de placa y semáforo de puesto.

– ⁠Pintura General.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA