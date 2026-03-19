Legisladores expresaron reconocimiento a campeones aragüeños del Clásico Mundial de Béisbol

La presidenta del Cleba, Katiana Hernández, celebró el triunfo histórico de la selección nacional y desde el parlamento felicitaron la iniciativa del Ejecutivo regional

‎CIUDAD MCY.- Durante una sesión ordinaria, los legisladores y legisladoras del estado Aragua expresaron su orgullo y reconocimiento a la excelencia deportiva, por el logro que alcanzó la selección venezolana al consagrarse como los campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

‎La presidenta del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, informó sobre el nuevo decreto emitido por la gobernadora Joana Sánchez, mediante el cual se declararon como «Hijos Ilustres» a siete integrantes de la Selección de Venezuela de béisbol, oriundos de la entidad.

‎Este reconocimiento surge tras la histórica hazaña del equipo nacional y, desde el espacio de debates apoyaron la merecida distinción, pues además recibirán la Orden Samán de Aragua, el mérito civil más importante.

‎»Es un motivo de celebración para nuestro pueblo y es una muestra de dignidad, alegría y gozo para todos los habitantes», subrayó Hernández.

‎En otro orden de ideas y relacionado al ámbito religioso, la máxima autoridad del parlamento regional aprovechó la oportunidad para felicitar a los habitantes de Maracay por las festividades de San José, guía espiritual de la capital aragüeña.

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY