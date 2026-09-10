Aragua presentó su delegación para el Campeonato Nacional de Ciclismo Menor 2026

_La competencia reunirá a más de 350 atletas de al menos 15 estados del país y tendrá como escenarios el velódromo «Carlos Anzola», la avenida José Casanova Godoy y el entorno de la ciudad de Maracay_

CIUDAD MCY.- La delegación que representará al estado Aragua en el Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Aragua 2026 fue presentada ante los medios de comunicación, durante una jornada que también incluyó la exhibición de las camisetas oficiales que vestirán los pedalistas de la entidad en la cita nacional.

La actividad contó con la participación del diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España; el vicepresidente del organismo, Edgardo Díaz; el director técnico general de Ciclismo en el estado Aragua, Ángel Hurtado; y la ciclista aragüeña Valery Montero, además de los atletas de distintas categorías que integran la representación regional.

Durante el encuentro también se rindió reconocimiento a Josenys Céspedes, campeona nacional de Ruta en la categoría juvenil femenina, como muestra de los resultados alcanzados por el ciclismo aragüeño en las competencias nacionales.

MÁS DE 350 CICLISTAS

En relación a esto, el presidente del IRDA, Carlos España, informó que el campeonato se desarrollará desde el lunes 14 de septiembre y tendrá como escenario principal el velódromo «Carlos Anzola», ubicado en la Villa Olímpica «David Concepción», donde se dará inicio a las competencias a partir de las 8:30 de la mañana.

España precisó que la cita deportiva contará con la participación de más de 350 atletas provenientes de más de 15 estados del país, de los cuales 42 representarán al estado Aragua. Asimismo, destacó que esta será la primera ocasión en que la entidad aragüeña sea sede del Campeonato Nacional de Ciclismo Menor.

La programación contempla tres circuitos. Las jornadas de martes a jueves combinarán las pruebas en el velódromo con el ciclismo de ruta en la avenida José Casanova Godoy, mientras que el sábado estará reservado para las categorías de menor edad, con actividades previstas en el entorno de la ciudad de Maracay.

El presidente del IRDA explicó además que la organización contempla un dispositivo logístico y de seguridad para garantizar el desarrollo de las pruebas que requieren el cierre temporal de las vías. En ese sentido, señaló que ya fueron coordinadas las medidas correspondientes con el sistema de seguridad ciudadana para los distintos circuitos.

APOYO A LOS ATLETAS

Por su parte, el diputado Manuel Hernández resaltó los resultados obtenidos por los deportistas aragüeños en distintas disciplinas y destacó el trabajo de atletas, entrenadores y representantes para alcanzar esos desempeños.

Hernández señaló que el desarrollo deportivo requiere tanto la preparación de los atletas como la inversión necesaria para acompañar sus procesos competitivos, al tiempo que reconoció la labor realizada desde el IRDA en materia de infraestructura y atención a las delegaciones que representan a la entidad en otros estados.

El parlamentario también destacó el papel de las familias en la formación deportiva de niños y jóvenes, al considerar que la práctica deportiva contribuye a la formación de valores como la solidaridad, la igualdad y el cuidado físico.

La jornada permitió, igualmente, presentar a los jóvenes que asumirán la representación de Aragua en una competencia que congregará a pedalistas de diferentes edades y modalidades, con una programación que pondrá a la entidad en el calendario nacional del ciclismo menor.

REINYMAR TOVAR| CIUDAD MCY

FOTOS| CORTESIA | PRENSA IRDA