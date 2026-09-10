Organizaciones deportivas de Mario Briceño Iragorry reciben certificación ante el IND

CIUDAD MCY.- En la Gran Base de Paz “Hugo Chávez”, ubicada en el sector La Candelaria del municipio Mario Briceño Iragorry, se llevó a cabo una jornada oficial de certificación ante el Instituto Nacional de Deportes (IND), dirigida a presidentes de clubes, academias, escuelas deportivas y gimnasios que hacen vida en la jurisdicción.

La actividad contó con el acompañamiento institucional del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), siguiendo las orientaciones de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, el presidente del IRDA, Carlos España, en articulación con el Instituto Municipal de Deporte.

Durante la jornada, fueron entregadas las certificaciones correspondientes al Registro Nacional del Deporte a más de 10 organizaciones deportivas del municipio, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la formalización y organización del movimiento deportivo regional.

El director de Masificación Deportiva del IRDA, Daniel Alfonzo, destacó que esta jornada responde a lineamientos emanados por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, con el fin de avanzar en el Registro Nacional del Deporte de las personas y organizaciones que promueven las distintas disciplinas deportivas en sus comunidades.

“Nos encontramos acompañando de manera institucional esta importante jornada de certificación, que permite reconocer y fortalecer el trabajo que vienen desarrollando las organizaciones deportivas en el municipio Mario Briceño Iragorry”, señaló Alfonzo.

Asimismo, informó que aquellas organizaciones que aún no han completado su proceso de registro recibirán nuevamente el acompañamiento y las orientaciones necesarias para cumplir correctamente con los procedimientos establecidos a través de la plataforma correspondiente.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano de Aragua a través del IRDA continúa fortaleciendo la articulación con las instituciones deportivas municipales y las organizaciones que trabajan directamente en las comunidades, promoviendo la legalidad, organización, masificación y desarrollo del deporte en el estado Aragua.

PRENSA IRDA

FOTOS | CORTESÍA | PRENSA IRDA