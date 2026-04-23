Aragua prioriza acciones para resguardar a la infancia y las familias

El encuentro desarrollado en la Gobernación del estado Aragua permitió articular esfuerzos entre instituciones para establecer líneas de acción en áreas clave como educación, salud, inclusión y protección jurídica

CIUDAD MCY.- Desde la sede de la Gobernación del estado Aragua se desarrolló el 2do Encuentro Pedagógico para el Sistema de Protección de las Familias Aragüeñas, una jornada que tuvo el propósito de coordinar acciones en favor del bienestar integral de niños y adolescentes en los 18 municipios de la entidad.

La actividad estuvo liderada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y contó con la participación de representantes del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), la Fundación Nacional El Niño Simón Aragua (Fnnsa), Servicio Autónomo de Protección al Niño, Niña y Adolescente del estado Aragua (Sapanna), Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), Orquesta Sinfónica de Aragua (OSA), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), junto a entes de salud y protección.

EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN DESDE LAS AULAS

En el eje pedagógico se planteó fortalecer las Defensorías Educativas en los planteles, promover programas de convivencia para reducir la violencia escolar y ampliar modalidades de educación no convencional, junto a la formación continua del personal y la implementación de escuelas para familias.

ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y LA IDENTIDAD

Se propuso activar parques y plazas con programación cultural permanente, así como impulsar el turismo social para garantizar el acceso de niños de sectores vulnerables a espacios recreativos, promoviendo identidad regional y desarrollo biopsicosocial.

SALUD INTEGRAL Y ATENCIÓN PREVENTIVA

El eje de salud integral centró su atención en el fortalecimiento de políticas preventivas, incluyendo el control prenatal, la inmunización oportuna y la atención neonatal mediante programas como el parto humanizado.

También se planteó la creación de unidades de atención psicológica gratuita para abordar problemáticas como el acoso escolar, la prevención del suicidio y el consumo de sustancias ilicitas. A esto se suma el monitoreo del estado nutricional a través de programas comunitarios y comedores escolares.

PROTECCIÓN HOSPITALARIA Y SEGUIMIENTO DE CASOS

Como parte del eje de salud, se presentó también la implementación de defensorías hospitalarias de niños y adolescentes, orientadas a garantizar la protección integral durante su ingreso a centros de salud.

Este mecanismo permitirá la detección temprana de situaciones de riesgo como desnutrición, negligencia o violencia intrafamiliar, así como el seguimiento de cada caso mediante equipos multidisciplinarios, en articulación con las defensorías municipales una vez otorgada el alta médica.

MARCO LEGAL Y GARANTÍA DE DERECHOS

Se acordó optimizar el funcionamiento de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna), promover la difusión de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y avanzar en la actualización de normativas, junto a campañas de alfabetización jurídica.

INCLUSIÓN Y JUSTICIA SOCIAL

Se abordó la atención a la neurodiversidad, con propuestas para ampliar la educación, capacitar al personal y promover la inclusión. También se planteó la creación de un Observatorio de las Familias y el fortalecimiento de programas contra el trabajo infantil.

El encuentro consolidó una agenda basada en la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad, con el interés superior de los niños y adolescentes como eje de las políticas públicas en Aragua.

Este segundo encuentro consolida una agenda de trabajo que reconoce la corresponsabilidad entre el estado, la familia y la sociedad, implementando el interés de los niños y adolescentes como principio de las políticas públicas en el estado Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA